Четверг, 28 Февраля 2019 11:15

АрмИнфо. В конце первого дня официального визита в Иран премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и возглавляемой им делегацией встретился с местной армянской общиной. Встреча состоялась в тегеранском спортивно-культурном союзе "Арарат".

На встрече с премьер- министром Пашиняном присутствовали тысячи иранских армян, которые приветствовали премьер-министра Республики Армения с большим энтузиазмом, теплотой и аплодисментами.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей спортивно-культурного союза "Арарат". Приветствуя представителей армянской общины Ирана, Никол Пашинян, в частности, отметил: "Гордые армяне Ирана, приветствую вас всех. Для меня большая честь находиться здесь, в такой чисто армянской, семейной, дружеской атмосфере. Я хочу сказать, что люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами.

Живя за пределами своей родины, да, в дружественном, братском Иране, вы, тем не менее, обеспечили такую атмосферу. Это доказывает, что гражданство Ирана не вступило в противоречие с тем, что вы являетесь армянами, и Армения является для вас сердцем армян. Конечно, в дни революции в апреле-мае прошлого года у меня не было возможности следить за тем, что происходит в наших общинах, в частности, в армянской общине Ирана, но я также знаю, что вся община внимательно следила за событиями в Армении. Я с уверенностью могу сказать, что, дорогие соотечественники, вы являетесь полноправным участником и автором народной революции, которая произошла в Республике Армения.

Независимо от того, кто физически присутствовал в Армении в те дни, эти изменения не произошли бы без вашей поддержки. Да, каждый из вас своей любовью и вниманием является полноправным участником ненасильственной бархатной народной революции в Армении, и победа народной революции в Армении является личной победой каждого из вас, потому что эта победа принесла единство армянскому народу, и это единство никогда и ничем не может быть разрушено.

Я хочу четко констатировать: да, в Армении могут быть дискуссии, дебаты, различные подходы и взгляды по вопросам, связанным с диаспорой, но я хочу поставить перед всеми нами, в первую очередь, передо мной и нашим правительством, конкретную задачу: необходимо исключить все действия, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение исключительное национальное единство, которое сегодня сформировалось у армянского народа в Армении, в Иране и в диаспоре. Это единство выходит за рамки каких-либо политических, партийных интересов, наше национальное единство превыше всего, и все мы служим этому национальному единству. Я не могу не выразить слова признательности и уважения клубу "Арарат", который благодаря индивидуальным усилиям, усилиям общины, усилиям отдельных групп, усилиям партий на протяжении многих лет сохранял такой исключительный армянский очаг, и каждый камень, каждое дерево и каждый угол здесь наполнен армянским духом. Это действительно наша общая гордость, выражаю благодарность дорогим членам и организаторам клуба "Арарат".

Хочу отметить также, что это уникально не только для армянской общины Ирана, но и для армян в целом и Республики Армения. Я также хочу подчеркнуть исключительную службу, которую проводят здесь Иранская епархия Армянской Апостольской Церкви, Армянская католическая церковь и Армянская евангелическая церковь. Тот факт, что все мы собрались здесь, под одной крышей, свидетельствует о том, что в истории нашего народа открылась новая страница, и у каждого из нас есть своя доля в написании и создании этой части нашей истории. Важнейшая миссия нашей революции и правительства состоит в том, чтобы каждый из нас, каждый из вас, все мы не только верили в будущее нашей родины, нашего народа, но и были уверены, убеждены, что мы с победами пройдем весь 21-й век.

Это новое общенациональное шествие, которым мы должны открыть новую страницу в истории нашей страны. Благодарю за то, что вы таким образом выражаете свою приверженность ценностям, которые привели к ненасильственной бархатной народной революции. Наша общая цель заключается в следующем: у нас больше нет повестки Армении и повестки диаспоры, у нас есть национальная повестка, целью которой является реализация наших национальных идей и стремлений. Я многократно говорил: долгое время наш народ жил в страданиях и угнетении, и мы мечтали о новых победах, новом счастье и новом единстве. Я хочу сказать, что пришло время воплотить мечты в жизнь, и ваше присутствие сегодня свидетельствует о том, что мы едины на пути к осуществлению своих мечтаний, будь то расширение экономических возможностей Армении, реализация справедливого требования народа Арцаха или осуществление наших мечтаний.

Мы должны построить свое будущее своими руками так же, как своими руками создали наше настоящее. Наша судьба больше не на востоках, не на северах и не на югах, а в наших руках, и как достойные граждане, мы должны взять свою судьбу в свои руки, и как государство, как народ мы должны привести нас к новым победам. Но я также хочу подчеркнуть, что осуществление этих мечтаний зависит от каждого из нас, особенно от меня, от правительства. Сегодня вы выполнили свой особый долг, потому что я получил так много энергии, так много сил от этой встречи, что по возвращении в Армению я буду в два, в три, в четыре раза усерднее выполнять свою миссию. Хочу поблагодарить вас за такую встречу и атмосферу. И следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует армяно-иранская дружба, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить как достойные и победоносные сыновья свободного, гордого и достойного народа".

Затем премьер-министр Пашинян ответил на ряд вопросов, касающихся укрепления отношений между Арменией и диаспорой, визита в Иран и результатов переговоров, приоритетов правительства Армении, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, армяно-турецких отношений и других тем.