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АрмИнфо.Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются, заявил РИА Новости замглавы и статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин.
"Это гипотетический вопрос, непростой. Самое главное, чтобы ОДКБ продолжала эффективно действовать. Сейчас там есть исполняющий обязанности генсека организации. Будем полагаться на то, что эта структура продолжит динамично развиваться и обеспечивать безопасность в географической сфере ответственности. Что касается того, как будет решен вопрос с генсеком ОДКБ - это вопрос живой, но над ним работают", - сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, будет ли назначен генсек ОДКБ до 2020 года в связи с непримиримой позицией Армении и устраивает ли такая ситуация Москву.
Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.
Однако в конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком госсекретаря Совбеза страны госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася.
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|Заседание Совета попечителей ЕГУ по вопросу выражения недоверия ректору Араму Симоняну провалилось
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|ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" объединены
|Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки
|В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна
|Карасин и Абашидзе в Праге детально обсудили перспективы открытия транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию
|Зампредседателя постоянной комиссии парламента по внешним связям и посол Индии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении призвала международное сообщество защитить права пленного Карена Казаряна
|Партия "Еркир Цирани" осуждает "скоординированную атаку на СМИ"
|Мандат Анджея Каспршика продлен в 23-ий раз
|Туркменистан инициирует разработку Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем
|Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в сумгаитских погромах
|Никол Пашинян: У нас есть национальная повестка - достижение наших национальных целей
|Карасин: Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются
|Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го февраля
|Пашинян встретился с Али Лариджани
|Корпоративные клиенты Beeline могут сами настраивать тарифный план под нужды своего бизнеса
|Никол Пашинян и Aятолла Сейед Али Хаменеи согласились в том, что комплексное решение по Карабаху конфликта возможно исключительно мирным путем
|Зара Аматуни: МККК в рамках своего мандата продолжит мониторинг условий содержания Карена Казаряна
|В Германии раскрыли суммы "гитлеровских пенсий" в Бельгии
|Арман Татоян потребовал разъяснения у мэра Еревана и министра экономического развития и инвестиций по вопросу выдворения СМИ с занимаемых территорий
|Россия предложила США сравнить ситуации в Венесуэле и на Гаити
|Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое
|Манвел Григорян решением суда останется под арестом
|Саломе Зурабишвили Алиеву: Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран
|Парламентарии Арцаха призывают международные правозащитные организации признать и осудить геноцид армян в Сумгаите
|МИД Армении: Всем пострадавшим в ДТП под Ставрополем оказывается необходимая помощь
|Секретарь Совбеза Армении и вице-президент THALES Group обсудили перспективы сотрудничества
|Министр образования Армении категорически опроверг обвинения в преследовании членов бывшей правящей партии
|Министерство образования и науки планирует с сентября повысить зарплаты учителям
|Вардан Тоганян: Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, который носил явно антиармянский характер
|В рамках визита премьер-министра Армении в Иран подписаны два документа
|Айк Конджорян: Замечательно, что нам есть что сказать не только о Карабахе, но и об укреплении демократии в стране
|Никол Пашинян: Армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности в регионе
|Баку отреагировал на заявление главы Минобороны Армении
|В Брюсселе прошло заседание Совместного Комитета ЕС – Туркменистан
|Азербайджанский суд по надуманным статьям приговорил армянского пленного к 20 годам тюрьмы
|Спикер парламента Армении в Москве с сожалением констатировал участие некоторых российских коллег в антиармянских акциях, прошедших в Баку
|Очевидец: Азербайджанцы готовились к резне армян в Сумгаите еще в 1987 году
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России напомнил о резне армян в Сумгаите
|Мирзоян: Армения считает Россию своим стратегическим партнером - это приоритет внешней политики правительства Пашиняна
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России коснулся карабахского вопроса
|Армянская Ассамблея Америки призвала конгрессменов США выступить с заявлением, осуждающим погромы в Сумгаите
|Никол Пашинян прибыл в Тегеран
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|Пашинян: Армения высоко ценит теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине
|Пашинян о санкциях в отношении Ирана: Конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем
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