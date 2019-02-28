Четверг, 28 Февраля 2019 11:14

АрмИнфо.Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются, заявил РИА Новости замглавы и статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин.

"Это гипотетический вопрос, непростой. Самое главное, чтобы ОДКБ продолжала эффективно действовать. Сейчас там есть исполняющий обязанности генсека организации. Будем полагаться на то, что эта структура продолжит динамично развиваться и обеспечивать безопасность в географической сфере ответственности. Что касается того, как будет решен вопрос с генсеком ОДКБ - это вопрос живой, но над ним работают", - сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, будет ли назначен генсек ОДКБ до 2020 года в связи с непримиримой позицией Армении и устраивает ли такая ситуация Москву.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

Однако в конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком госсекретаря Совбеза страны госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася.