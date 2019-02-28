Четверг, 28 Февраля 2019 11:11

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе французского посольства, Лакот побывал в двух гюмрийских школах, где преподают углубленный французский язык, в частности, школы №45 и №10. Примечательно, что после землетрясения 1988 года школа №10 была восстановлена при содействии Франции, там же расположен и франкофонский центр SPFA.

Посол также побывал в LOFT Гюмри, где обсудил реализацию дальнейших проектов, в том числе, и проведение совместных мероприятий в рамках Гастрономического вкуса Франции. В этом году к дням Французской

кухни, которые проводятся во всем мире, присоединились шесть ресторанов Гюмри.