Четверг, 28 Февраля 2019 10:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

28 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?30-16?30 собственные дома 13-19 на 9-ой улице, 46-143 на 11-ой

улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 6 на ул. Вильнюса и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 собственные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 1-ом переулке 3-ей улице Неркин Чарбаха,

собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 3, 4, здания школ N75, 99, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5, 7 на ул. Оганова, жилые дома 1, 3, 5, 7 на улице Оганова, жилые дома 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-13?00 частично село Армаш;

10?30-16?00 частично села Мргануш и Верин Арташат;

11?00-15?00 частично села Норашен, Мхчян и Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично село Азатек;

11?00-16?00 частично село Арени;

в Сюникской области:

11:00-12:00 улицы Абовяна, Алавердяна, Исаакяна, Лернагорцнери, Комитаса, Ншагорцнери, Шинарарнери, Чаренца, Теряна и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Агарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.