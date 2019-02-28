Четверг, 28 Февраля 2019 00:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед армянской общиной Тегерана. В своем обращении он поблагодарил общину за поддержку апрельской бархатной революции в стране, без которой, вне зависимости от физического присутствия в Армении, этих изменений не было бы.

Он так же заявил, что победа бархатной революции – это общая победа в том числе и армянской общины Ирана, потому что эта победа принесла армянскому народу единение. Он отметил, что в вопросах диаспоры (спюрка) в Армении могут быть различные дебаты, споры, разные точки зрения и подходы, но в качестве главной задачи перед самим собой и перед правительством – он видит в исключении таких действий, которые могли бы хоть как-то поставить под сомнение то чувство исключительного национального единения, которое испытывают армяне в Армении, Иране, во всей армянской диаспоре мира, и это одно из важнейших приобретений ненасильственной бархатной революции. И это единство не зависит ни от каких бы то ни было политических, партийных интересов.

Пашинян особо отметил роль церкви в жизни армянской общины Ирана, причем не только Иранской епархии ААЦ, но и армянской католической церкви, армянской евангелистской церкви, о чем свидетельствует то, что столько армян собралось сегодня вместе, под одной крышей в армянском национальном клубе Тегерана «Арарат».

Пашинян заверил присутствующих, что для армянского народа начинается новая исторический марш к победам. «Мы едины и решительны в вопросе претворения в жизнь наших мечтаний, будь то экономическое и политическое усиление Армении, вопрос реализации справедливого требования народа Арцаха, вопросы, связанные с мировым армянством. Наша судьба, наше счастье более не зависит от Запада или Востока, от Севера или Юга, наше счастье в наших руках и как достойные граждане достойного государства мы должны сами теперь управлять своей судьбой», - подчеркнул Пашинян.