Среда, 27 Февраля 2019 23:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках официального визита в Тегеран провел встречу с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани, сообщает пресс-служба правительства.

Али Лариджани приветствовал визит армянской делегации в Иран и выразил уверенность в том, что он будет способствовать дальнейшему развитию политических и экономических отношений между двумя странами.

Собеседники высоко оценили двусторонние дружественные отношения, которые продолжают развиваться в атмосфере взаимопонимания.

Пашинян и Лариджани сочли необходимым укреплять экономическое сотрудничество и отметили важную роль парламентариев двух стран в этом процессе. Была подчеркнута важность деятельности парламентских групп дружбы, взаимных визитов, развитие отношений на уровне комиссий.

Никол Пашинян с удовлетворением отметил итоги состоявшейся ранее встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, подчеркнув, что армянская сторона заинтересована в реализации достигнутых договоренностей, в частности, в экономической сфере. В свою очередь, Али Лариджани подчеркнул, что парламент ИРИ положительно настроен в вопросе развития отношений с армянскими коллегами. По его словам, есть большой потенциал для развития отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этом контексте была отмечена важность соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Стороны также отметили важность развития отношений в сфере туризма и культуры. Стороны обсудили ряд региональных вопросов.