Среда, 27 Февраля 2019 23:24

АрмИнфо. Beeline объявляет о запуске нового тарифного плана для корпоративных клиентов - Смарт Бизнес, который позволяет абонентам самим настраивать тарифный план по требованиям собственного бизнеса.

Предложение доступно абонентам постоплатной системы расчетов, а его основным достоинством является то, что клиент сам настраивает связь под специфику своего бизнеса. Например, абонент может отдать предпочтение международным, внутренним звонкам, интернету или другим включениям. Также можно настраивать связь для разных сотрудников, исходя из их профессиональных потребностей.

<В Beeline мы внимательно относимся к пожеланиям всех клиентов и на основе обратной связи от бизнеса готовы предложить всем корпоративным клиентам не просто новый тарифный план, а реальную возможность оптимизировать расходы. Я уверен, что наши партнеры по достоинству оценят возможность подключать и оплачивать только те опции и услуги, которые необходимы их бизнесу>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, новое предложение включает безлимитные звонки внутри <закрытой группы>, а также использование основных OTT приложений без тарификации интернета.

Дополнительную информацию о новом предложении корпоративные клиенты могут получить на сайте www.beeline.am и по номеру 010 700 700 в рабочие часы.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".