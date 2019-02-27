Среда, 27 Февраля 2019 23:19

АрмИнфо.В Международном Комитете Красного Креста не стали комментировать судебный процесс в отношении гражданина Армении, попавшего в азербайджанский плен и строгий судебный вердикт.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни отметила, что они в курсе новости о приговоре. "Судебные решения находятся за пределами мандата МККК, поэтому комментировать мы их не можем. Также организация не занимается переговорами по освобождению или возврату задержанных в связи с конфликтом. При этом, по решению сторон и с учетом пожелания самого задержанного МККК, как нейтральный посредник, может организовать его репатриацию. В данном случае, в соответствии со своим мандатом МККК продолжит регулярно посещать его", - сказала она, при этом напомнив, что МККК с начала оказания Казаряна на территории Азербайджана осуществляла визиты для наблюдения за условиями содержания и обращения с ним, а также обеспечения связи с родными. Последний визит состоялся в феврале. Отметим, что азербайджанский суд сегодня приговорил к 20 годам заключения гражданина Армении Карена Казаряна, который попал в азербайджанский плен в июле прошлого года. Карену Казаряну, жителю Тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана. Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса АР: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) -

206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233) -

214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276; "Преступления против порядка управления"(315-326) - 318.2. Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже. Судебный процесс в отношении Казаряна вызвал негодование его родных. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане, перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.