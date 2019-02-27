Среда, 27 Февраля 2019 19:08

АрмИнфо.Немецкая организация, отвечающая за выплаты для жителей Бельгии и Нидерландов, которые в прессе называют "гитлеровскими" пенсиями, раскрыла DW подробности о получателях таких пенсионных доплат.

Краевой союз Рейнских земель (LVR) ответил на публикации бельгийских и нидерландских СМИ о "гитлеровских пенсиях" для бывших служащих "ваффен-СС". В пресс-службе организации сообщили DW в среду, 27 февраля, что речь, вероятно, идет о доплатах по принятому в 1950 году федеральному закону "Об обеспечении пострадавших в войне" (BVG), а размер этих пособий в Бельгии и Нидерландах составляет порядка 330 евро в месяц.

В LVR подчеркнули, что факт службы в вермахте или подразделениях "ваффен-СС" сам по себе не является основанием для получения таких выплат. Заявку на доплату по BVG могут подать пострадавшие от боевых действий во Второй мировой войне на территории Германии или оккупированных ею стран. Закон не исключает получения подобных выплат бывшими эсэсовцами. "Членство в СС является причиной для подозрений, но не ведет к автоматическому отзыву пособий. В каждом отдельном случае должно быть доказано, что человек своими действиями совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства", - отметили в организации.

LVR: Большинство получателей - немцы, все случаи перепроверены

По данным LVR на конец 2018 года, в Бельгии соответствующие пенсионные доплаты получали 20 человек, 14 из них были гражданами ФРГ. В организации также подчеркнули, что в отношении бельгийских получателей пособий в 2018 году уже была проведена дополнительная проверка на предмет оснований для отзыва выплат. "Ни в одном из случаев не было обнаружено таких причин", - добавили в LVR. В Нидерландах доплаты получают 34 человека, 22 из них - немцы.

Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что 27 пожилых людей в Бельгии получают дополнительные пенсии, якобы гарантированные еще Адольфом Гитлером, а их размер составляет 425 - 1275 евро. В Федеральном министерстве труда и соцобеспечения Германии в ответ пояснили, что никто из получателей пособий по BVG в Бельгии не служил в "ваффен-СС". DW подробно разбирала историю вокруг этих пенсионных доплат.