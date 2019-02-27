Среда, 27 Февраля 2019 18:51

АрмИнфо.Офис Уполномоченного по правам человека по собственной инициативе начал обсуждения относительно правомерности требования государства об освобождении занимаемых представителями СМИ территорий, ранее предоставленных им государством на безвозмездной основе.

В Офисе Омбудсмена напомнили о публикациях в СМИ, в которых говорилось о том, что ряд армянских СМИ, редакции которых находятся в здании по адресу Бюзанда 1/3, находящемся на балансе мэрии Еревана, получили уведомление от столичной администрации, в котором им необоснованно предлагается в пятидневный срок покинуть занимаемые территории. "Аналогичные уведомления были направлены также действующим СМИ по адресу Аршакуняца 2 и Исаакяна 28, от Госкомитета по управлению имуществом Министерства экономического развития и инвестиций РА",- говорится в сообщении администрации УПЧ.

Отмечается, что с учетом того, что защита журналистской деятельности и гарантия права на свободное волеизъявление имеют для Омбудсмена важнейшее значение, Арман Татоян потребовал разъяснения у столичного градоначальника и Министра экономического развития и инвестиций по данному вопросу.

Отметим, что в здании по адресу Бюзанда 13 находятся редакции газеты <Грапарак>, телеканала А1+, информагентство АРКА, агентства расследовательской журналистики <Хетк>, портал <Айели.ам>. Аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом при Минэкономразвития.