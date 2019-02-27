Среда, 27 Февраля 2019 18:02

АрмИнфо. Обвиняемый в ряде тяжелых преступлений генерал Манвел Григорян продолжит оставаться под арестом. Такое решение сегодня вынес суд общей юрисдикции.

Суд отклонил ходатайство защиты Григоряна о его освобождении под залог. Защита сочла такое решение неправомерным, но ожидаемым, якобы в свете <сложившихся в республике реалий>.

Отметим, что Григорян в настоящее время находится в медцентре <Наири> в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.

Григорян обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении в особо крупных размерах, хранении оружия и боеприпасов