Среда, 27 Февраля 2019 18:00

АрмИнфо.Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран. Об этом в рамках визита в Баку заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику", - отметила Зурабишвили, сообщает Грузия-онлайн со ссылкой сайт главы азербайджанского государства.

По ее словам, Баку и Тбилиси продолжат проводить независимую политику. Зурабишвили также отметила важность дальнейшего развития азербайджано-грузинского сотрудничества. "Я очень рада находиться здесь. Потому что нам есть о чем поговорить касательно нашего прошлого и будущего. Наш регион является очень перспективным", - подчеркнула президента Грузии.