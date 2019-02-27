Среда, 27 Февраля 2019 17:38

АрмИнфо. В 1988 году с 27 по 29 февраля в городе Сумгаит азербайджанские власти осуществили погромы армянского населения и их насильственное переселение.

Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении парламента Арцаха в связи с погромами, осуществленными в Сумгаите в 1988 году. В заявлении, в частности, отмечается: "Исключительно из-за национальной принадлежности крайне жестоко были убиты и насильственно переселены тысячи армян, большую часть которых составляли женщины, дети и старики.

Волна геноцида накрыла также Гандзак, Баку, северную часть Арцаха, а также в другие армянонаселенные районы Азербайджана. Преступления против армянского населения Азербайджана продолжались с 1988 по 1990 годы. Данные преступления превратились в официальную политику Баку, и стали реальной угрозой для армянского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха. Именно национально-освободительное движение, направленное на восстановление национального достоинства, нарушение прав и сохранение своей самобытности, в очередной раз возродилось в Арцахе.

Воздавая дань памяти нашим соотечественникам, погибшим в Сумгаите и осуждая дискриминацию, любое проявление нетерпимости и ксенофобию фракции и депутаты Национального Собрания Республики Арцах утверждают, что безнаказанность актов геноцида, совершенных Азербайджаном, привела к массовым новым преступлениям и воне против народа Арцаха.

Депутаты подтвердили свою приверженность тому, что права армян, подвергшихся насилию и депортации, должны быть восстановлены. Они призвали международные правозащитные организации признать и осудить геноцид армян в Сумгаите. Народные избранники Арцаха призвали Азербайджан посмотреть в лицо своему прошлому, отказаться от воинственной риторики и остановить продолжающуюся в стране антиармянскую государственную политику. Отметим, что с 27 по 29 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаите произошли первые жестокие погромы армянского населения, сопровождавшиеся массовым насилием, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Сумгаитские погромы явились знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт (НКАО) и Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и 6 граждан азербайджанской национальности, более ста человек было ранено. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями.