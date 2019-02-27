Среда, 27 Февраля 2019 17:35

АрмИнфо. Генконсульство Армении в Ростове - на-Дону находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Ставрополя, руководством больницы, а также армянскими общинными структурами в связи с произошедшим ДТП с участием автомобиля с армянскими госномерами. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Отметим, что шесть человек, все предположительно граждане Армении, пострадали в результате сегодняшнего ДТП под Ставрополем. "После полудня поступила информация о том, что в 10 километрах от села Кочубеевское произошло ДТП. Микроавтобус Mercedes, принадлежащий частному лицу (регион Армения), опрокинулся в кювет, в транспортном средстве находилось 6 человек, включая водителя, детей нет. Из них пострадало 6 человек: трое мужчин, три женщины", - сообщили в ГУ МЧС России. Также стало известно, что получившие ранения различной степени тяжести пассажиры микроавтобуса были госпитализированы в больницу Невинномысска. Власти региона связались с представителями армянской диаспоры.

Нагдалян подчеркнула, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. "Двое граждан уже выписаны из больницы, а состояние еще двух оценивается как сравнительно тяжелое", - добавила она.

По данным регионального управления ГИБДД, минивэн осуществлял частную перевозку по маршруту Армения - Ростов-на-Дону. По информации УГИБДД, водитель при перестроении из левой полосы движения в правую выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспортное средство перевернулось.