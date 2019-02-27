Среда, 27 Февраля 2019 17:34

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел встречу с вице-президентом, региональным директором компании THALES Group Поулом Реми.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Совбеза РА, Григорян представил законодательные регуляции по обеспечению кибербезопасности, мирного использования космоса, а также работ, проводимых в направлении начала реализации армянского космического проекта.

В свою очередь Реми рассказал о деятельности THALES Group, отметив, что компания заинтересована возможностями, открывающимися на армянском рынке, а также сотрудничестве с местными компаниями и госструктурами.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества.

Thales Group - международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Группа была основана в 1892 г. Головной офис находится в городе Нёйи-сюр-Сен под Парижем. Компания имеет офисы более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает около 68 000 человек. Компания изменила своё название с Thomson-CSF на Thales в декабре 2000 года после приобретения за ?1,3 миллиарда британской компании Racal Electronics, специализирующейся на разработке военной электроники.

В 2010 году прибыль компании составила ?13,1 миллиарда. Журнал Fortune поставил её в список 500 крупнейших мировых компаний на 475-е место, выпускаемая продукция на 60 % состоит из военной продукции. Среди заключённых мировых военных контрактов компания стоит на 11-м месте в мире.

Компания Thales занимает третье место в мире по производству бортовых

РЛС и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она производит

значительную часть компонентов БРЭО для военной авиации. Через фирму

Elettronica (в которой Thales имеет 33 % акций) поставляется

электроника для истребителя Eurofighter и вертолета NH90. Системы РЭБ, производимые компанией Thales, включают постановщики помех и оборудование радиотехнической разведки (РТР), а также интегрированные комплексы самозащиты для самолетов и вертолетов.

Фирма производит контейнеры с аппаратурой лазерной подсветки целей (второе место по объёмам продаж после Lockheed Martin), обзорно-прицельные системы для самолетов, кораблей и танков, разведывательные дневные и ночные ТВ-камеры (в том числе в контейнерных вариантах), комплексы оптико-электронного противодействия. 100 % этой продукции производится Pilkington Optronics, входящей в состав Thales.