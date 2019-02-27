Среда, 27 Февраля 2019 17:24

АрмИнфо.Если вдруг обнаружится, что Служба национальной безопасности (СНБ) на самом деле оказывает давление на членов попечительского совета ЕГУ я подам в отставку. С таким заявлением выступил сегодня в беседе с журналистами министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, отвечая на ремарку о том, что сотрудники СНБ якобы оказывают давление на членов попечительского совета университета с тем, чтобы они проголосовали "против" ректора ЕГУ Арама Симоняна.

Он также счел заявления сторонников Симоняна о том, что в отношении последнего осуществляется политическое преследование, так как он член Республиканской партии Армении (РПА), безосновательными. Также министр заявил, что представители партии "Гражданский договор" не имеют своей кандидатуру на должность ректора. "По сегодняшний день у нас с Арамом Симоняном были исключительно рабочие отношения. Но он пытается придать всей этой истории политический окрас. У нас в министерстве работают многие члены РПА, причем на весьма высоких должностях. И никто их не преследует, не увольняет, и не оказывает на них давление", - заверил министр, призвав сотрудников ЕГУ не поддаваться на провокации.

Арутюнян заверил, что после своего назначения на пост министра, он относился ко всем ректорам одинаково и справедливо.

Что касается акций протеста, направленных в поддержку ректора ЕГУ, то как заметил министр, люди имеют право выражать свою точку зрения. "Все люди, в рамках закона, имеют полное право выражать свою точку зрения. Мы уважаем это их право", - подчеркнул Арутюнян.

Что касается проверок, которые сотрудники Государственной контрольной службы осуществили в ЕГУ, обнаружив крупные хищения, то министр образования и науки заверил, что он лично не знаком с официальными результатами этих проверок.