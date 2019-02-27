Среда, 27 Февраля 2019 17:00

АрмИнфо.Вопрос повышения зарплат учителей находится в нашей повестке дня, и мы, безусловно, осознаем, как важно поскорее решить его. Об этом 27 февраля в беседе с журналистами после закрытого обсуждения с членами фракции блока "Мой шаг" заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

Министр заявил, что данный вопрос также обсуждался. "Мы в ближайшее время займемся данным вопросом. Мне хотелось бы подчеркнуть, что мы планируем поднять зарплаты учителей к сентябрю. К сожалению, пока я не могу назвать точные цифры", - заметил Арутюнян, подчеркнув, что, если зарплаты будут подняты именно к сентябрю, это не нанесет серьезный удар по госбюджету.

В тоже время министр отметил, что повышение зарплат все же окажет определенное давление на бюджет следующего года. "Мы готовим программу "Учитель", которая предполагает повышение квалификации учителей. Те учителя, которые пройдут курсы повышения квалификации, после внедрения нашей программы, могут рассчитывать на то, что их зарплату повысят на 50%", - подчеркнул министр.

Арутюнян отметил, что в ходе закрытого обсуждения в парламенте был обсужден широкий спектр вопросов, в том числе связанный с проблемой школьной системы образования. По словам министра, обсуждения были очень интересными и конструктивными, и он ответил на все вопросы, которые интересовали представителей блока "Мой шаг". Министр отметил, что вопросы были весьма различными, так как вверенная ему сфера очень обширна. В частности, мы обсуждали программу образования, курсы повышения квалификации, порядок выборов директоров школ и др", - подчеркнул Арутюнян. Арутюнян был весьма оптимистично настроен также в связи с тем, что в ближайшее время его ведомство начнет курировать сферу культуры. "Я буду заниматься вопросами сферы культуры так же тщательно, как и сферы образования. Более того, все люди, которые работают в сфере культуры, могут не беспокоиться. Все вопросы мы будем решать сообща", - заверил министр образования и науки.