Среда, 27 Февраля 2019 16:56

АрмИнфо.Посол Армении в России Вардан Тоганян прокомментировал участие российских парламентариев в антиармянском шествии в Баку.

Так, в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Посол, в частности сказал: "Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, который носил явно антиармянский характер и используется с целью подрыва атмосферы доверия в регионе. Нам вовсе непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой "миссией" участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства".

Вместе с тем армянский дипломат подчеркнул, что, как и прежде, так и сегодня Армения нацелена на возведение мостов дружбы, искренних и союзнических отношений и надеется, что российские коллеги дадут соответствующую оценку участию парламентариев в хорошо организованном антиармянском движении, цель которого посеять недоверие и недопонимание.

Отметим, что накануне известные российские политики, ученые и общественные деятели приняли участие во всенародном марше в Баку в память жертв Ходжалинской трагедии. В шествии приняли участие прибывшие из России зампред комитета Государственной думы по международным делам Ирина Роднина, член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Журавлев, зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев и депутат Денис Парфенов.

В марше также участвовали известные российские эксперты Игорь Коротченко, Александр Шатилов, Александр Руснак, Сергей Марков, Дарья Гревцова, Алексей Бычков и др.