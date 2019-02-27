Среда, 27 Февраля 2019 16:25

АрмИнфо. Рейтинг Армении на мировых площадках значительно повысился, чему способствовали произошедшие в стране перемены. Об этом 27 февраля на пресс-конференции заявил руководитель армянской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от фракции блока "Мой шаг" Айк Конджорян.

Он отметил, что в ходе работы зимней сессии ПА ОБСЕ Питер Осункий, который является руководителем мониторинговой миссии и который посетил Армению во время досрочных парламентских выборов, заявил, что выборы прошли свободно на базе фундаментальных прав и свобод, подчеркнув при этом, что за двадцать лет своей деятельности, нынешние армянские выборы впечатлили его сильнее всего", - рассказал Конджорян.

Глава армянской делегации в ПА ОБСЕ также сообщил, что если раньше интерес к Армении проявлялся по большей части в связи с карабахским вопросом, то сейчас он связан также с демократическими процессами, которые происходят в стране. "Это очень хорошая возможность для нашей страны более глубоко вникнуть в процессы, происходящие в рамках Парламентский ассамблеи ОДКБ. Более того, это также предоставляет нам возможности продвигать интересы нашей страны. Очень приятно, что на сегодняшний день нам есть что сказать не только о Карабахе, но и об укреплении демократии в стране", - заключил Конджорян.

В свою очередь депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян отметили, что в ходе заседания ПА ОБСЕ она затронула вопрос о дезинформации в СМИ. " Я выразила желание участвовать в работе Комитета ПА по правам человека и гуманитарным вопросам. Там, в своем первом выступлении о свободе СМИ, я не преминула отметить, что в Армении они свободны, и мы очень гордимся этим фактом", - подчеркнула Самсонян. Она также отметила, что ее выступление в данном комитете было также просвещено проблеме, связанной с большим объемом дезинформации. "Я подчеркнула, что вмешательство может нанести вред работе свободных СМИ. И мы вместе с другими представителями ОБСЕ договорились, что будем вместе искать решения всех волнующих нас вопросов", - заключила Ани Самсонян.

Отметим, что зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила с 21 по 22 февраля в Вене.