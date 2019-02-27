Среда, 27 Февраля 2019 15:48

АрмИнфо. В Тегеране 27 февраля прошли переговоры премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Ирана Хасном Роухани.

Как передает пресс-служба правительства РА, собеседники обсудили многочисленные вопросы двусторонней повестки. Хасан Роухани, выразив признательность главе армянского правительства за принятие приглашения посетить Исламскую Республику Иран, поздравил Армению с успешным проведением внеочередных парламентских выборов, которые прошли в демократической обстановке. "Наши исторические отношения всегда были дружескими, и мы хотели бы их еще большего укрепления и развития. Иран всегда желал иметь со своими соседями, и в частности, с Арменией, хорошие отношения. Уверен, что Ваш визит в Иран окажет содействие еще большему укреплению политических, экономических и гуманитарных отношений", сказал глава ИРИ.

Премьер - министр РА, выразив благодарность за приглашение и теплый прием, подчеркнул, что Иран близок к Армении не только географически, но и с точки зрения наличия дружеских связей. "В Армении происходят важнейшие изменения, которые являются полностью внутренним армянским процессом, и никакая внешняя сила не вовлечена в этот процесс. Это принципиальное положение в понимании происходящих в стране процессов. Уверен, что и в наших отношениях открылись новые возможности, и у нас есть политическая воля для их реализации", - подчеркнул Никол Пашинян, напомнив, что уже в третий раз посещает Иран - в первый раз в качестве журналиста, во второй - будучи депутатом парламента, и в третий - в качестве премьер-министра.

Никол Пашинян отметил теплое отношение к местным армянам. "Это также укрепляет наше дружеское отношение к Ирану. В ходе нашего частного разговора мы обсудили важные вопросы, и я надеюсь, что в ходе этого визита мы сможем решить некоторые из этих вопросов", - сказал премьер-министр.

Хасан Роухани выразил убеждение, что наличие политической воли достаточно для последовательного укрепления армяно-иранских отношений.

Собеседники выразили уверенность в том, что отношения между Арменией и Ираном и в дальнейшем не только будут поддерживаться на

высоком уровне, основанным на взаимном доверии, но и расширяться и углубляться.

Премьер-министр Армении и президент Ирана рассмотрели вопрос о строительстве 3-й 400-киловольтной линии электропередачи Иран-Армения, которая позволит увеличить обмен электроэнергией и газом между двумя странами, способствуя развитию экономических отношений между двумя странами и регионального сотрудничества. Стороны также подчеркнули важность реализации программы строительства Мегринской ГЭС и договорились предпринять практические шаги в этом направлении в ближайшем будущем.

Собеседники сошлись во мнении, что двусторонний товарооборот не соответствует уровню политических отношений. Они посчитали необходимым сделать все возможное для увеличения объема двустороннего товарооборота и активизации взаимных инвестиций. В связи с этим, Никол Пашинян представил шаги правительства Армении, направленные на улучшение инвестиционной привлекательности страны.

Собеседники также коснулись вопроса о зоне свободной торговли между Ираном и странами Евразийского экономического Союза. Никол Пашинян и Хасан Рухани выразили убеждение, что соглашение создаст новые возможности для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Они высказали мнение, что после того, как соглашение вступит в полную силу, будет полезно организовать выставку- продажу армянской и иранской продукции в Ереване и Тегеране, организовать бизнес- форум. Одной из ключевых сфер сотрудничества между Арменией и Ираном стало развитие международных транспортных коридоров, возможное участие иранской стороны в строительстве отдельных участков программы дорожного коридора Север-Юг.

Никол Пашинян и Хасан Рухани также указали на важность активизации армяно- иранской межправительственной комиссии и договорились

провести следующее заседание комиссии нынешним летом.

В ходе встречи собеседники коснулись сотрудничества в области сельского хозяйства и возможности увеличения экспорта мясных продуктов из Армении. Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в области информационных технологий, здравоохранения, в частности, фармацевтики, туризма, охраны природы и гуманитарной сферы.

Никол Пашинян подчеркнул, что армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности в регионе, и добавил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян и Хасан Рухани сошлись во мнении, что всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем в формате Минской группы ОБСЕ. В этом контексте собеседники также обменялись мнениями по другим региональным вопросам.