Среда, 27 Февраля 2019 15:47

АрмИнфо.Официальный Баку отреагировал на заявления министра обороны Армении о приобретении наступательного вооружения и возможности нанести удар первым, если будет такая необходимость.

Так, в заявлении азербайджанского МИД указывается, что подобного рода высказывания служат "очевидным показателем явно агрессивной политики Армении". "Запугать Азербайджан такого рода дешёвыми заявлениями официальных лиц Армении, носящими пропагандистский характер, невозможно. Пусть армянский министр не думает, что сейчас первые годы независимости, когда в начале 1990-х годов, пользуясь тем, что Азербайджан был погружён во внутренние распри, Армения захватила азербайджанские земли. Сегодня Азербайджан под руководством президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева обладает достаточно сильными, профессиональными, преисполненными решимости и способными освободить оккупированные земли патриотичными Вооружёнными Силами", - заверили азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью общественному телевидению РА заявил, что армянская армия сегодня приобретает такое вооружение, которое позволит ей нейтрализовать возможные посягательства противника. По его словам, ВС РА сегодня приобретают наступательное вооружение. "Мы не собираемся оставаться на оборонительных позициях. Если вопрос пойдет по пути возобновления боевых действий, мы не будем выжидать", - сказал армянский министр, не исключив совершения нападения первым, если это будет императивом дня. Армения намерена приобретать вооружение, которое позволит, не вступая в количественную конкуренцию, в гонку вооружения, успешно решать задачи.