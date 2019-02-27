Среда, 27 Февраля 2019 15:36

АрмИнфо.В столице Бельгии, где располагается штаб-квартира Европейского союза, состоялась 18-я встреча Совместного Комитета ЕС – Туркменистан.

В повестку нынешней встречи представителей структур ЕС по региональному сотрудничеству и отраслевых ведомств нашей страны вошли вопросы развития торговых отношений, дальнейшего продвижения реформ в области экономической политики Туркменистана, рассмотренные в контексте разрабатываемой новой Стратегии Евросоюза по Центральной Азии.

Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние взаимного товарооборота, проанализировали результаты совместной деятельности и рассмотрели перспективные проекты. Была дана оценка сотрудничеству по таким направлениям, как верховенство права, реформирование государственного управления, финансовое и инвестиционное взаимодействие, безопасность, в частности, борьба с терроризмом, оборотом наркотиков и другими угрозами и вызовами времени, противодействие которым является принципиальной позицией политики Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Также было уделено внимание актуальным темам партнёрства в области образования и профессионально-технического обучения, окружающей среды и изменения климата, энергетики и транспортного сектора.

Как отмечалось на заседании, сотрудничество Туркменистана и Европейского союза развивается по восходящей, активизируется взаимодействие во многих сферах, усиливается интеграция как на двустороннем уровне, так в формате регионов Евросоюза и Центральной Азии.

Европейский союз является партнёром Туркменистана в реализации ряда экономических проектов и программ, направленных на устойчивое развитие и социально-экономический прогресс. За минувший год наиболее активно претворялись в жизнь проекты в области образования, охраны окружающей среды, экономики.

В 2018 году состоялось несколько визитов в Туркменистан представителей Европейской Комиссии с целью мониторинга осуществляемых проектов, а также обсуждения новых программ технического содействия ЕС. В настоящее время по линии Европейского союза реализуются 10 проектов в таких сферах, как образование, наука, энергетика, сельское хозяйство, правовые реформы, частный сектор, защита окружающей среды. Из них 3 – проекты национального уровня и 7– регионального.

Ключевым вектором сотрудничества Туркменистана с ЕС является научно-образовательная сфера. За годы партнёрства воплощены в жизнь десятки проектов по подготовке и повышению квалификации кадров, профессионального мастерства специалистов для различных отраслей экономики и социальной области в рамках таких образовательных программ, как ТЕМПУС, ЭРАЗМУС МУНДУС, ЭРАЗМУС+, КАРЕН.

На сегодняшний день в рамках программы ЭРАЗМУС+ осуществляются 3 проекта, в том числе по инновациям в сельском хозяйстве, совершенствованию высшего образования в Центральной Азии посредством современных технологий, управлению в транспортной отрасли.

Учитывая задачи в области подготовки высококвалифицированных специалистов в связи с цифровизацией национальной экономики, масштабных планов индустриализации страны и модернизацией всех сфер жизнедеятельности, туркменская сторона предложила в рамках новой Стратегии ЕС для Центральной Азии усилить данное направление, включая начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Также целесообразно активизировать обмены между университетами в Европе и в Центральной Азии, программы стажировок молодых специалистов.

Важной сферой сотрудничества остаётся взаимодействие в области совершенствования политико-правовых основ развития государства и общества. Так, Туркменистан участвует в региональном проекте ЕС «Платформа Верховенства закона», в рамках которого организуются семинары, тренинги и другие учебные мероприятия. Одним из инструментов сотрудничества выступают также ежегодные диалоги по правам человека.

Большой блок реализуемых Туркменистаном при поддержке ЕС проектов отведён финансово-экономической тематике. Сюда входят и такие направления, как рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды, поддержка развития частного сектора, возобновляемые источники энергии и др.

В настоящее время осуществляется национальный проект «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села», сфокусированный на стимулировании предпринимательства в отраслях агропромышленного комплекса регионов страны. Все эти проекты нацелены на внедрение международных стандартов, передовых технологий, программного обеспечения и повышение эффективности тех или иных сфер туркменской экономики.

В плане инвестиционной привлекательности участники встречи отмечали, что расширению экономической деятельности в Туркменистане, в странах Центральной Азии способствуют проекты создания транспортных коридоров и логистических центров, возрождающие историческую трассу Великого Шёлкового пути.

Направленность экономического развития нашей страны на глубокую переработку природного газа и нефти также влечёт за собой пересмотр отдельных сфер инвестиционного сотрудничества. Особый интерес для взаимодействия представляет и разработка возобновляемых источников энергии.

Ещё одним перспективным направлением партнёрства названа область охраны окружающей среды, особенно вопросы сохранения и рационального использования водных и биологических ресурсов, предотвращения последствий глобального изменения климата, сокращения вредных выбросов в атмосферу, борьбы с опустыниванием.

На заседании рассматривались опыт и возможности взаимодействия по вопросам безопасности в рамках региональных программ по управлению границами (БОМКА) и в борьбе с распространением наркотиков (КАДАП), в которых Туркменистан принимает участие уже около 15 лет. В данной связи отмечена необходимость выработки новых механизмов партнёрства в этих сферах.

Последовательно претворяя в жизнь миролюбивую политику, нейтральный Туркменистан стремится поставить свой созидательный потенциал на службу всему человечеству, предпринимая на этом направлении конкретные, действенные шаги, свидетельством чему – выдвигаемые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым международные инициативы, нацеленные на укрепление позитивных процессов в региональном и глобальном измерении. В данном аспекте большое значение придаётся дальнейшему развитию диалога Туркменистан-ЕС, отвечающего интересам сторон и Целям устойчивого развития.