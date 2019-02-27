Среда, 27 Февраля 2019 15:17

АрмИнфо.Гражданин Армении Карен Казарян, попавший в азербайджанский плен в июле прошлого года, приговорен к 20 годам заключения судом Азербайджана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отметим, что Карену Казаряну, жителю тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана.

Сегодня в Гянджинском суд по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Казаряна. Суд приговорил Казарян к 20 годам лишения свободы в учреждении отбывания наказания строгого режима.

Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) -

206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233) -

214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276; "Преступления против порядка управления" (315-326) - 318.2.

Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.).

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян официально заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд.

Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже. Судебный процесс в отношении Казаряна вызвал негодование родных Казаряна. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане, перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.

И.о. премьер министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи с

журналистами коснувшись этого вопроса заявил, что готов встретиться с

родственниками находящегося в азербайджанском плену Казаряна. Он

сказал, что получил обращение от родственников Казаряна с просьбой о

встрече и распорядился ее организовать. "Моя жена дважды посещала семью. Никогда вопрос не оставался вне внимания>, - отметил Пашинян, напомнив, что в Азербайджане находится еще один гражданин Армении Завен Карапетян (официальное сообщение о пленение датируется июлем 2017 г).

И.о. премьер-министра отметил, что азербайджанская сторона предлагает менять <всех на всех>. <Мы должны пойти на это? А мы спросили у семей убитых во время террористического проникновения Гасана Гасанова, Дильхама Аскерова (приговорен к пожизненному заключению судом НКР) и Шахбаза Гулиева (приговорен к 20 годам лишения свободы судом НКР). Тогда ими были убиты два человека, в том числе 18- летний юноша. То есть, возвратить Азербайджану двоих Рамилей Сафаровых? Понимаю и с уважением отношусь к трагедии семьи Казарянов. Есть ли что-то, что мы могли сделать и не сделали?>, - подчеркнул Пашинян.