Среда, 27 Февраля 2019 13:59

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, находясь в Москве с рабочим визитом, с сожалением констатировал участие некоторых своих российских коллег в антиармянских акциях, прошедших накануне в столице Азербайджана.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ, Мирзоян, в частности, сказал: <Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе>.

Более того, - подчеркнул он - вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии. Все это, по словам Мирзояна, становится еще более актуальным, особенно в эти дни, когда армяне всего мира поминают жертв зловещей сумгаитской резни, которая произошла более тридцати лет назад и стала предтечей погромов, направленных против армян, положив начало политике полномасштабных этнических чисток. Это привело к массовому исходу армянского населения из Баку, Сумгаита, Кировабада и других городов Азербайджана, подчеркнул глава армянского парламента.