Среда, 27 Февраля 2019 13:50

АрмИнфо. 28 февраля Ассамблея армян Азербайджана проведет в Ереване шествие в память об армянах, ставших жертвами геноцида в Азербайджане. По словам главы Ассамблеи Григория Айвазяна, шествие стартует с "Цицернакаберда" в 12:00, в нем примут участие также представители других организаций.

"Этим шествием мы продемонстрируем наше единство. Да, мы добились независимости для 120 тысяч армян Карабаха, однако не нужно забывать, что за это мы заплатили геноцидом, изгнанием полумиллиона армян из Азербайджана", - заявил 27 февраля журналистам Айвазян.

27- 29 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит произошли массовые погромы армян, во время которых по официальным данным погибли около 30 и были ранены сотни армян. Сумгаитских армян убивали, жгли, насиловали только за то, что они были армянами. Многие из сотен раненых стали инвалидами. Сотни разгромленных и сожженных квартир, десятки тысяч беженцев-армян - лицо Сумгаита в конце февраля 1988 года.

Со дня резни в Сумгаите прошел 31 год, однако, мир так и не дал должной оценки событиям в городе само название которого ассоциируется в уме любого армянина с погромами и убийствами. Впоследствии советский суд осудил предполагаемых организаторов погромов, однако, все они вышли на свободу сразу же после развала СССР.

"В эпицентре резни - районе сумгаитского вокзала все горело, и не было видно ни одного живого армянина, хотя именно в этом районе в основном они и жили. Все армяне, района - около 500 человек находились в здании горкома партии. 28 февраля был самым страшным днем. Я прибыл в Сумгаит 29 февраля и меня завалили фотографиями зарезанных в роддоме женщин, разбитых голов, людей, заживо сожженных в собственных квартирах. Всего около 60 снимков, которые впоследствии я отдал в комитет беженцев в Москве", рассказывает очевидец тех страшных дней, генерал-майор советской армии в отставке Роман Арутюнов.

Отставной военный в силу имеющейся у него информации убежден, что азербайджанцы готовили резню армянам Сумгаита еще в 1987 годы, задолго до начала Карабахского освободительного движения. В частности, об этом предупреждала всех живущих в Сумгаите родных сестра Арутюнова, однако, тогда ее словам значения никто не придал. Вместе с тем, по данным генерала, всего в Сумгаите в период с 27 по 29 февраля было убито 95 человек. Всем остальным пришлось бежать в Армению и остальные республики Союза, бросив все имущество.

"После возвращения из Сумгаита я пришел к своему начальству - генералу армии Говорову и рассказал обо всем, что видел. На следующий день азербайджанцы написали письмо министру обороны с требованием меня арестовать за антисоветские речи. Спустя шесть месяцев Говоров написал рапорт о присвоении мне звания генерал- лейтенанта. А еще через месяц получил ответ министра обороны маршала Язова: "Этого карабахца - экстремиста впредь ко мне на звания не представлять". После этого я и оба моих сына уволились из армии. Мы ушли, но остались с чистой совестью", - заявил генерал.