Среда, 27 Февраля 2019 13:24

АрмИнфо. Резня армян в азербайджанском Сумгаите положила начало полномасштабным этническим чисткам. Об этом в рамках рабочего визита в Россию, выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ, заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения выступает против попыток разрешения конфликтов военным путем приветствует инициативы, направленные на достижение устойчивого мира и стабильности на планете. В этом контексте в качестве примера он указал на отправку группы армянских специалистов в Сирию.

По его словам, цель армянской гуманитарной миссии - содействовать продвижению мира и стабильности, помогая сирийскому народу в восстановлении жизнедеятельности в районах, пострадавших от конфликта. Спикер поблагодарил Россию за содействие в доставке гуманитарной помощи из Армении в Сирию.