Среда, 27 Февраля 2019 13:24

АрмИнфо. Армения считает Россию своим стратегическим партнером - это приоритет внешней политики правительства Никола Пашиняна, что отражено в пятилетнем плане работы армянского Кабмина. Об этом заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, выступая перед российскими сенаторами, сообщает "Парламентская газета".

Отметим, что это первое в истории двусторонних визитов выступление председателя парламента Армении на пленарном заседании Совета Федерации.

Арарат Мирзоян отметил, что намерен продолжать диалог с российскими коллегами, укреплять и наращивать его на уровне межпарламентского сотрудничества. <Прямой и искренний, дружественный диалог, направленный на укрепление взаимного доверия, приобретает особую ценность в свете тех обстоятельств, когда некоторыми кругами и третьими странами предпринимаются попытки представить процессы в Армении в ложном свете, ослабляя наши общие позиции на международной арене. Со всей ответственностью заявляю - подобные попытки изначально обречены на полный провал - вбить клин в отношения наших стран невозможно, они стоят выше политической конъюнктуры>, - заявил он.

Он подчеркнул, что только политики двух стран могут определять повестку двусторонних отношений, <исходя из исторической духовной близости и взаимной симпатии наших народов>. <Армения считает Россию своим стратегическим партнером, это приоритет нашей внешней политики, что отражено в пятилетнем плане правительства Армении, утвержденном на днях властями нашей страны>, - сообщил Арарат Мирзоян.

Одним из ключевых аспектов сотрудничества он назвал обеспечение безопасности в регионе и в мире в целом. <Мы против разрешения конфликтов военным путем и поддерживаем курс России на мирное урегулирование. Армения привержена исключительно мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта>, - отметил спикер.

По его мнению, межпарламентская комиссия является эффективным инструментом взаимодействия. В этом контексте Мирзоян предложил активно формировать её новую повестку. Он особо выделили военное сотрудничество с РФ, а также тот факт, что в Нацсобрании Армении сформирована новая комиссия, которая будет заниматься гармонизацией законодательств стран-членов ЕАЭС. С 1 января Армения председательствует в органах ЕАЭС. Отдельно спикер отметил, что 70 регионов России сотрудничают с регионами Армении. Однако, по его словам, у двух стран есть <явный нереализованный потенциал в межрегиональном сотрудничестве>.