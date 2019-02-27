Среда, 27 Февраля 2019 12:57

АрмИнфо. Армения привержена исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом в рамках визита в Россию, выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ, заявил спикер парламента РА Арарат Мирзоян.

"Хочу особо подчеркнуть, что Армения остается приверженной исключительно мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта с учетом сложившихся в регионе реалий и на основе основополагающих принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение", - заявил Мирзоян.

Отметим, что делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, с 25 по 27 февраля находится с рабочим визитом в Москве. Уже состоялась встреча Мирзояна со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем межпарламентского сотрудничества.