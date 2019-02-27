Среда, 27 Февраля 2019 12:45

АрмИнфо.Выступая на съезде партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев заявил, что в своем курсе Казахстан должен руководствоваться национальной идеей – в этом и есть основа успеха страны, пишет NUR.KZ.

В основе национальной идеи – национальное единство, сильная экономика, интеллектуальное процветающее общество и уважение к стране в мире. Опираться она должна на общие историю, ценности, будущее и Родину.

По поручению президента партия «Нур Отан» провела анализ проблем в Казахстане. Основными оказались:

- повышение доходов и поддержка малообеспеченного населения;

- решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, и улучшение образования и здравоохранения;

- развитие регионов.

При этом Назарбаев отметил, что основной приоритет страны на сегодня – обеспечить хороший уровень жизни граждан и развитие Казахстана.

"Вспоминаю, как в Китае начали индустриализацию. Они развивали в селах промышленность, организовали выпуск товаров народного потребления… В каждом селе работу нужно создавать. НПП «Атамекен» сейчас работает, если мы дадим там работу людям, они закрепятся там и будут работать», - сказал президент.

Для этого у нас есть, по его словам, микрокредиты, есть программа бесплатного обучения рабочей профессии, дорожная карта.

«Много есть возможностей. Мы об этом говорили. Надо работать. Нам нужно возводить жилье, строить коммуникации, социальные объекты, развивать МСБ. И сюда будут стремиться люди из неперспективных населенных пунктов. Если мы это сделаем. У села есть свой потенциал зарабатывать и достойно жить», - пояснил глава государства.

В этой связи он поручил правительству разработать предложения по реализации специального проекта «Ауыл – Ел бесігі» и обеспечить его финансирование в размере 90 млрд тенге ($650 млн) на 2019-2021 годы.

Подытоживая свое выступление, глава государства еще раз подчеркнул, что экономическое развитие нацелено на рост реального благополучия населения.

«Нур Отан совместно с НПП «Атамекен» необходимо работать над улучшением инструментов господдержки бизнеса. Следует продолжить целенаправленную работу по искоренению коррупции.

В фокусе особого внимания должна быть молодежь, ведь за ней будущее. Партия должна стать одним из главных социальных лифтов для активных граждан, источником кадров для системы госуправления.

Мы должны вести честный и открытый диалог с населением, делать все возможное для улучшения благосостояния и качества жизни казахстанцев. Мы можем это сделать!

Решение столь масштабных задач, о которых я говорил, требуют от партии, всех исполнительных органов предельной концентрации, и ответственного отношения к делу.

Я хочу видеть, как счастлив народ сегодня, а не завтра!» - заключил президент.