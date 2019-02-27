Среда, 27 Февраля 2019 12:38

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки призвала конгрессменов США выступить с заявлением, осуждающим погромы армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг, а также нарушение ВС АР режима перемирия на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск. Об этом говорится в заявлении ААА, поступившем в АрмИнфо.

В ААА напомнили, что Сумгаитские погромы, совершенные 28 февраля 1988 года, стали началом эскалации насилия против армянского населения в Азербайджане и жителей Арцаха, кульминацией которого стало насильственное изгнание 390 000 армян.

"В азербайджанском городе Сумгаит местные армяне подверглись жестоким нападкам на почве этнической принадлежности и стали жертвами преступлений, которые сложно описать словами. В марте 1988 года журнал The Economist сообщил о зверствах и задокументировал убийства и истязания в роддомах новорожденных детей и беременных армянских женщин. В других сообщениях говорилось о бандах молодых азербайджанцев, которые выслеживали армянские семьи, убивали, грабили и насиловали их. Правительство Азербайджана не было привлечено к ответственности за эти злодеяния. Однако, воспоминания об этих нападках и убийствах всё еще свежо в нашей памяти", - говорится в заявлении ААА.