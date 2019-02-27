Среда, 27 Февраля 2019 12:33

АрмИнфо.Армения высоко ценит теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине. Об этом в интервью ИРНА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян,

Армянский премьер выразил убеждение, что сильная и яркая диаспора является одним из столпов развития Армении. При этом он добавил, что армянские общины, живущие в разных частях света и ставшие неотъемлемой частью жизни страны, являются своего рода мостом для укрепления двусторонних отношений.

По словам Пашиняна, исключением не является также армянская община Ирана, которая имеет многовековую историю. "Она внесла практический вклад в развитие социальной, экономической и культурной жизни Ирана, а также с самого начала восстановления независимости Армении стала фактором, способствующим развитию наших двусторонних отношений. Хочу также особо подчеркнуть заботливое отношение властей Ирана к армянским культурным ценностям", - сказал армянский премьер.

Коснувшись взаимодействия в сфере туризма, Пашинян констатировал, что развитие туризма является одним из приоритетов страны, и Армения прилагает большие усилия для того, чтобы сделать нашу страну привлекательной для туристов. "После отмены визового режима в 2016 году значительно возросло количество приезжающих в Армению иранских туристов. Их количество особенно велико в дни иранского Нового года - Новруза. В эти дни проводятся специальные мероприятия по обеспечению безопасности иранских туристов, и действует служба 911 на персидском языке. Думаю, что туризм является перспективной сферой, и показатели в этой отрасли имеют тенденцию роста", - резюмировал он.

Отметим, что согласно официальным данным, с 2014 по 2017 годы визиты из Ирана в Армению резко возросли. В 2014 году Армению посетили 116 тысяч 324 визитера из Ирана, в 2015 году - 144 тысячи 160, в 2016 году - 188 тысяч 851, в 2017 году - 220 тысяч 147. И лишь в 2018 году число посетителей сократилось до 160 тысяч 645, что, согласно данным государственного комитета по туризму РА, связано с ухудшением экономической ситуации в Иране. В рамках двустороннего сотрудничества 5 июня 2016 года был ратифицирован Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимные посещения граждан без визы. 21 декабря 2016 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Арменией и Ираном по вопросам культурного наследия, ремесел и организации путешествий.