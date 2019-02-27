Среда, 27 Февраля 2019 12:06

АрмИнфо.Иран является одним из важных партнеров Армении, и естественно, в Ереване следят за всеми событиями вокруг ИРИ. Об этом в интервью ИРНА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какова позиция правительства РА в вопросе санкций США в отношении Ирана.

Армянский премьер напомнил, что в 2015 году Армения была одной из первых стран, приветствовавших отказ от ядерной программы Ирана, поскольку Ереван руководствовался видением того, какие возможности

открываются в плане региональной стабилизации и регионального сотрудничества. "Естественно, недавние события вокруг Ирана волнуют также и нас. В этих условиях Армения продолжает работать скоординировано, вести открытый диалог и с иранской стороной, и всеми другими сторонами, вовлеченными в процесс. Мы четко представляем волнующие нас проблемы, нашу озабоченность и нашу позицию. Мы убеждены, что конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем", - резюмировал Пашинян.

Отметим, что пятого ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции охватывают сферу экспорта нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе, вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватывают экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

При этом, тогдашний посол США в РА Ричард Миллз еще в августе прошлого года на вопрос АрмИнфо о возможном воздействия санкций штатов в отношении Ирана на Армению отметил, что американские санкции в отношении ИРИ не преследуют цели навредить или повлиять на РА. "Позвольте уточнить, санкции в отношении Ирана исключительно нацелены на прекращение финансирования со стороны Исламской Республикой Иран терроризма и реализации террористических шагов в Ираке. Более того, санкции коснутся конкретных структур и предпринимателей Ирана, которые вовлечены в эту деятельность", - пояснил он. Посол добавил, что в этой связи армянским предпринимателям, имеющим экономическое сотрудничество с иранскими партнерами необходимо проконсультироваться с Посольством США, что случайно не попасть в санкционный список. "Правительство США продолжит оставаться верным своей позиции с точки зрения содействия Армении в экономическом развитии", - подчеркнул американский дипломат.