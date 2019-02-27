Среда, 27 Февраля 2019 12:01

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценивает отношения, существующие сегодня между Ереваном и Тегераном.

"Определенно положительно. Более того, многовековая дружба между нашими народами является хорошим примером межкультурного диалога и сосуществования между различными религиями и цивилизациями, что также является важным фактором, способствующим миру и стабильности в регионе. Именно на этих многовековых прочных связях основано наше сотрудничество на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды. Дружеские и партнерские отношения с Ираном являются частью нашей внешней политики, и мы привержены дальнейшему развитию наших добрососедских отношений", - заявил Пашинян в интервью ИРНА.

Вместе с тем, глава армянского правительства выразил убеждение, что еще есть неиспользованный потенциал, особенно в торгово-экономической сфере. По его убеждению, контакты и диалог на разных уровнях также способствуют прояснению шагов, направленных на полную реализацию этого потенциала.

На вопрос, какой вопрос является самым важным в повестке визита в Тегеран и будут ли подписаны какие-то документы, Пашинян заверил, что армяно-иранские отношения имеют богатую и всеобъемлющую повестку, и цель визита - продвигать ее. "Этот визит можно считать очередной вехой регулярного диалога между нашими странами. Будет обсужден весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Что касается важных вопросов повестки, следует отметить, что в наших отношениях появился новый компонент. Речь идет о соглашении о свободной торговле ЕАЭС-Иран, которое откроет новые перспективы для стран-участниц в торговой и инвестиционных сферах. Как вы знаете, соглашение находится на стадии ратификации. Надеюсь, что в ближайшем будущем правовой процесс будет завершен, и практические результаты не заставят долго ждать. Что касается документов, которые будут подписаны, то стороны в настоящее время работают над рядом документов с целью их подготовки к подписанию в ходе предстоящего визита. В то же время отмечу, что армяно-иранские многоплановые отношения сегодня регулируются более чем 180 подписанными документами. То есть уже существует богатая договорно-правовая база для развития сотрудничества", - подчеркнул армянский премьер.