Среда, 27 Февраля 2019 11:51

АрмИнфо.Весенние каникулы для первоклассников Армении начнутся с 18 марта, а для учащихся 2-12 классов общеобразовательных школ страны - с 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РА.

Согласно источнику, каникулы для всех классов продлятся до 31 марта включительно.