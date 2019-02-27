Среда, 27 Февраля 2019 11:47

АрмИнфо. «27 февраля 1988 года сотни тысяч армян были убиты и депортированы из Азербайджана, что стало ответом на мирные демонстрации в Нагорном Карабахе. Армяне защищают свое право на самоопределение.

Сегодня мы чтим память жертв сумгаитской резни». Такую запись на своей страничке в Twitter оставил с утра премьер-министр РА Никол Пашинян.