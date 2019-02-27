Среда, 27 Февраля 2019 11:11

АрмИнфо.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с программной речью перед съездом партии "Нұр Отан"

Уважаемые однопартийцы!

Новое время диктует новые вызовы.

Мир вокруг нас все глубже погружается в зону перманентной турбулентности.

Но это не повод для отчаяния и страха перед будущим.

Любые кризисы сопровождаются катаклизмами, но в то же время расчищают пространство для роста и открывают окна возможностей.

Главное, выбрать правильный вектор развития и мобилизовать все общество на достижение поставленных целей.

В своем движении вперед мы должны учитывать ключевые тренды современного мира.

Сегодня конкуренция государств, сводится к конкуренции конкретных людей.

Любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности и значения, если не ведут к росту благосостояния каждого человека.

В этом заключается основной секрет процветания и формула устойчивого развития государств в XXI веке.

Сегодня Съезд рассматривает программу партии до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия", разработанную по моему поручению.

Она открывает широкие горизонты стратегического видения и определяет основные контуры развития общества и государства в предстоящем десятилетии.

Рассчитываю, что вы детально обсудите программу и определите партийную повестку дня.

Сегодняшний Съезд дает старт новому этапу в развитии Казахстана.

Предстоящие 10 лет – решающий период в нашем продвижении в 30-ку передовых государств.

В этой связи партия должна поставить перед собой конкретные цели.

Я не буду подробно останавливаться на них, все они обозначены в Программе.

Уверен, каждый из нас внесет свой значимый вклад в становление еще более сильного и процветающего Казахстана.

В своей деятельности мы должны руководствоваться нашей национальной идеей.

Ее базовыми компонентами являются:

национальное единство;

конкурентоспособная сильная экономика;

интеллектуальное процветающее общество;

страна, уважаемая в мире.

Все это и есть основа успешного развития Казахстана.

В свою очередь, Доктрина национального единства опирается на четыре столпа:

общая история;

общие ценности;

общая Родина;

общее будущее.

Уважаемые соратники!

За перспективами будущего мы не должны забывать о текущих задачах.

Наш главный приоритет – это обеспечение уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально-ориентированного государства.

Даже в самые сложные периоды мы выполняли свои социальные обязательства.

Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти.

В рамках различных программ, проектов и инициатив нами осуществляются масштабные социальные инвестиции.

Мы должны не снижать расходы на развитие и помогать нуждающимся.

В текущем году на социальную сферу направлено более 45% от всех расходов республиканского бюджета.

В то же время у нас обозначились определенные диспропорции и ряд проблемных точек в социальном блоке.

В этой связи я принял решение о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан.

Правительство должно правильно администрировать расходы, выделяемые на эти цели.

Вместе с тем, нужно помнить, что мы живем в условиях больших вызовов и глобальной неопределенности.

Накопленные нами резервы могут пригодиться в более сложные времена.

Социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать рост иждивенческих настроений.

Главная задача государства – дать людям работу, чтобы они зарабатывали себе на жизнь.

Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и носить строго адресный характер.

Я лично буду контролировать, чтобы все выделяемые средства дошли до каждой семьи и конкретного человека!

По моему поручению партия провела анализ проблем, особо волнующих сегодня наших граждан.

В их числе – вопросы повышения детских пособий, улучшения положения многодетных семей, обеспечение жильем, модернизация социальной инфраструктуры и другие.

Значимым вкладом партии в их решение станет реализация социальной политики по трем направлениям.

Это:

1. повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения;

2. решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами и улучшение сфер образования и здравоохранения;

3. комплексное развитие регионов.

ПЕРВОЕ. Сегодня важно усилить меры по повышению уровня благосостояния казахстанских семей.

Они напрямую затронут более 1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.

Поручаю с 1 июля 2019 года:

- повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30 процентов;

- поднять в среднем на 25 процентов низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено почти 980 миллиардов тенге ($7.1 млрд - Ред.).

Повышенное внимание нужно уделить малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям.

Каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем.

Особенно считаю необходимым усилить меры поддержки нашим многодетным семьям.

Сегодня в стране порядка 340 тысяч семей имеют более 4-х детей.

Ежегодно на поддержку семей с детьми выделяется более 500 миллиардов тенге ($3.6 млрд - Ред.).

Эти семьи имеют разный уровень дохода.

Поэтому, в первую очередь, государство особую заботу и внимание должно проявить к многодетным семьям с низкими доходами.

В настоящее время адресную социальную помощь от государства получают более 111 тысяч семей (571,6 тысяч человек).

Поручаю Правительству для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, повысить критерий оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге).

Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на получение адресной социальной помощи, установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях, в сумме 20 789 тенге.

Все процедуры назначения социальной помощи должны быть максимально упрощены и переведены в проактивный формат.

При исчислении совокупного дохода таких семей нужно исключить из расчета отдельные пособия, такие как госпособия многодетным семьям и многодетным матерям, пособие по инвалидности для детей, стипендии.

В результате адресной социальной помощью будет охвачено в 2019 году свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей.

Также поручаю повысить пособие родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов на 30 процентов. Это затронет более 100 тысяч человек.

На реализацию данных мер поручаю дополнительно выделить более 300 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

Основным принципом оказания социальной помощи остается социальный контракт и обязательное участие трудоспособных членов семьи в мерах занятости.

Также поручаю акимам дойти до каждой семьи и усилить меры нуждающимся в помощи за счет средств местного бюджета с учетом региональных возможностей.

Только за прошлый год подобная помощь на местах была оказана на сумму свыше 135 миллиардов тенге ($1 млрд).

Такую поддержку необходимо оказывать и дальше.

Не следует тратиться на второстепенные дела.

Логично же, что для неполных многодетных семей нужно создать условия для работы на дому, а для многодетных семей на селе выделить отдельную квоту грантов и микрокредитов.

Правительство и акимы должны осуществлять эту деятельность совместно с партией "Нұр Отан" и НПП "Атамекен".

Акимам следует пересмотреть региональные программы помощи нуждающимся семьям с учетом партийного проекта "Бақытты отбасы" ("Счастливая семья").

Он направлен на системную поддержку института семьи в Казахстане.

ВТОРОЕ. Необходимо активизировать работу по обеспечению жильем и улучшению сфер образования и здравоохранения.

Поручаю Правительству построить в рамках программы "Нұрлы жер" более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных.

На данные цели в ближайшие семь лет необходимо дополнительно выделять по 50 миллиардов тенге ежегодно.

Также следует повышать доступность приобретения жилья для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы.

Для этой категории граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

На эти цели Жилстройсбербанку будет выделяться ежегодно по 50 миллиардов тенге.

Реформы в образовании нужно довести до логических результатов.

Современные реалии требуют развития у наших детей новых навыков и компетенций.

Слагаемые успеха здесь – постоянное повышение квалификации педагогов, передовая материальная база и актуальные программы обучения.

Как я уже ранее поручал, в каждом регионе должны работать как минимум 1 продвинутый вуз и 10 современных колледжей.

Главный критерий эффективности учебных заведений – это трудоустройство выпускников.

Каждый житель нашей страны должен быть не только образованным, но и здоровым.

Нужно обеспечить доступ к качественному здравоохранению независимо от места проживания.

Отечественной медицине, прежде всего, необходимо ориентироваться на профилактику и стимулирование здорового образа жизни.

Расходы на службу общественного здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь должны быть увеличены с 40 до 60 процентов от общего объема финансирования здравоохранения.

Это – практика всех развитых стран мира.

Поручаю дополнительно выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 120 миллиардов тенге.

В результате повысится качество и доступность оказания стационарной медицинской помощи в 7 регионах с охватом порядка 100 тысяч пациентов в год.

ТРЕТЬЕ. Необходимо начать реализацию региональной политики, направленную на улучшение качества жизни по всей стране.

У нас все еще заметны "разрывы" в региональном развитии.

Почему в одних областях дороги хорошие, а в других – плохие?

Почему где-то ЖКХ функционирует стабильно, а где-то дает сбои?

Получается, что есть акимы, которые действительно работают, знают и решают проблемы людей.

Но есть и те, которые избегают общения с населением и игнорируют реальные нужды и потребности жителей регионов.

Акимам нужно быть ближе к народу и делать все возможное для его блага.

У нас есть различные программы, выделены достаточные ресурсы, однако люди не видят конкретных результатов.

Такое положение дел не допустимо.

Правительство и акимы всех уровней должны реально решать все социальные проблемы в конструктивном ключе, без популизма и погони за показателями.

Каждый регион стратегически важен.

Мы должны сформировать Новую Карту страны, основанную на обновленных региональных стандартах качества жизни.

За последние годы была проведена огромная исторически важная работа по строительству республиканской автотранспортной сети.

В целом, мы построили и реконструировали более 12,5 тысяч км автомобильных и 2,5 тысяч км железных дорог, морские порты.

Построенные автобаны важны, но еще важнее дорога до дома.

Расширение сети современных местных дорог – это ключевая задача Правительства, исполнение которой необходимо контролировать партии.

Поручаю дополнительно выделить на эти цели 350 миллиардов тенге.(2.5 млрд. - Ред)

Данные меры к 2025 году помогут улучшить состояние 95 процентов автодорог областного и районного значения.

Все объекты региональной транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорты, авто и железнодорожные вокзалы должны быть модернизированы.

Для решения проблем окраин крупных городов – Астаны, Алматы и Шымкента будет выделено дополнительно 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

На развитие малых и моногородов будет также ежегодно предоставляться дополнительно по 10 миллиардов тенге в ближайшие три года.

Важнейшими приоритетами выступают обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведение масштабной газификации.

На обеспечение водоснабжения и водоотведение поручаю дополнительно выделить 140 миллиардов тенге. ($1.1 млрд)

Это позволит решить проблемы в этой сфере для более 2,2 миллионов человек.

Поручаю также дополнительно выделить около 190 миллиардов тенге на газификацию и электроснабжение.

Эти меры позволят охватить газоснабжением 1,1 миллион человек, а также значительно повысить надежность регионального электроснабжения.

Поручаю Правительству предусмотреть для этих целей порядка 920 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

Учитывая вышесказанное, "Нұр Отан" должен запустить партийный проект "Құтты мекен" с акцентом на развитие инженерной и социальной инфраструктуры страны.

У нас также есть возможности для улучшения благосостояния 7,5 миллионов жителей села.

В первую очередь, Правительству совместно с акимами и маслихатами необходимо провести отбор сел, имеющих перспективы, и развивать там социальную сферу, создавать интернаты.

Мы должны превратить наши села в точки роста и устойчивого развития.

Необходимо перенять опыт КНР по развитию на селе бизнеса по производству товаров народного потребления, переработке сельхозпродукции и так далее.

Там нужно возводить жилье, строить дороги, коммуникации, социальные объекты, развивать малый и средний бизнес.

И сюда будут стремиться люди из неперспективных сельских населенных пунктов.

У села есть потенциал зарабатывать и достойно жить.

В этой связи поручаю Правительству разработать предложения по реализации специального проекта "Ауыл – Ел бесігі" и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

Это поможет закрепить молодежь на селе.

Все указанные выше направления и проекты имеют комплексный характер, связаны с долгосрочными целями партии и уже скоро принесут осязаемую пользу людям.

На их реализацию в ближайшие три года из бюджета дополнительно будет выделено более 2 триллионов тенге. ($14 млрд - Ред)

Данные средства должны быть изысканы за счет кардинального улучшения таможенного администрирования и оптимизации бюджетных расходов.

При этом необходимо исключить финансирование неприоритетных, дорогостоящих мероприятий на местах.

Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет 1 триллион тенге.

Также нужно выделить из Национального фонда дополнительно 1 триллион 350 миллиардов тенге в течение 2019-2021 годов.

По моему поручению новая программа партии была разработана на основе изучения ключевых мировых трендов и анализа ситуации во всех регионах Казахстана.

В ней обозначены конкретные цели и проекты, которые должны стать фундаментом государственной социальной политики на ближайшие три года и задать перспективу для всего десятилетия.

Как вы знаете, у нас произошла смена Правительства, состав которого обновился на 70 процентов.

Новому кабинету министров, всем акимам нужно немедленно приступить к реализации озвученных мной поручений.

Каждый член Правительства и акимы будут нести персональную ответственность и лично отвечать за результаты работы.

Уважаемые делегаты съезда!

Партия должна активно включиться в решение повседневных вопросов населения.

Усилить данную работу призван проект "Халыққа көмек".

Сегодня важно оперативно реагировать на актуальные запросы общества, акцентируя на них внимание госорганов.

Это самая действенная стратегия.

Для этого необходимо сформировать мощную систему обратной связи с населением.

Важно усилить работу общественных приемных партии.

Фактически, они должны стать "единым окном" помощи для наших граждан по принципу "здесь и сейчас".

В этом вопросе не должно быть бюрократических проволочек.

Это должно касаться не только государственных льгот, но и адресной помощи, оказываемой волонтерами и предпринимателями-меценатами.

Все филиалы "Нұр Отан" должны быть ориентированы, прежде всего, на эту работу.

Партия должна представлять интересы всех слоев населения и выступать в качестве ключевого связующего звена между гражданами и государством.

Сегодня на первый план выходят вопросы эффективности действующих государственных программ, в том числе и в социальной сфере.

В этой связи я поручаю "Нұр Отан" совместно с Администрацией Президента создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ.

Нужно на партийной площадке ежеквартально проводить заслушивания ответственных государственных органов о ходе реализации госпрограмм.

Отчеты будут докладываться мне.

На основе них будем делать соответствующие выводы.

В целом, еще раз подчеркну: экономическое развитие должно быть нацелено на рост реального благополучия населения.

"Нұр Отан" совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" необходимо работать над улучшением принципов государственной поддержки бизнеса.

Следует продолжить целенаправленную работу по искоренению коррупции.

В фокусе особого внимания должна быть молодежь, ведь за ней будущее!

Этот год я объявил Годом молодежи.

Партия должна добиваться повышения эффективности государственной молодежной политики.

Партия должна стать одним из главных "социальных лифтов" для активных граждан и источником кадров для системы госуправления всех уровней.

Новая генерация современных управленцев должна появиться из "Молодежного резерва партии".

Все нуротановцы должны быть настоящими патриотами и обладать безупречной репутацией.

Авторитет партии у населения создается не только масштабными акциями или мероприятиями в центре.

Образ партии в глазах простых казахстанцев формируется ежедневной работой на местах.

Первичные партийные организации должны стать ключевым звеном в решении локальных и региональных задач.

Нужно работать над содержательностью партийных мероприятий, особенно в регионах.

Мы должны вести честный и открытый диалог с народом и делать все возможное для улучшения его благосостояния и качества жизни.

Решение столь масштабных задач требует от партии предельной концентрации и ответственного отношения к делу.

"Нұр Отан" должен стать главным институтом общественного контроля.

Необходимо учесть все озвученные мной сегодня предложения в Программе партии.