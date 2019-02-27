Среда, 27 Февраля 2019 11:07

АрмИнфо. Президент Казахстана, председатель партии «Нұр Отан» Нурсултан Назарбаев поздравил с 20-летним юбилеем партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости, дорогие нұротановцы. От всей души поздравляю вас с 20-летним юбилеем партии «Нұр Отан». 1 марта 1999 года вошел в историю страны, как день создания партии. Наши партийцы, коллеги, среди них есть Сергей Терещенко, они участвовали в создании нашей партии «Отан», - сказал Нурсултан Назарбаев на очередном XVIII Съезде партии «Нұр Отан».

Президент подчеркнул, что с высоты истории, это конечно миг, «но для нас он сравним целой эпохой». «В сложной экономической ситуации от нас требуется делать правильный и немедленный выбор. Для укрепления независимости и создания сильного государства нам следует делать важные реформы. Без этого мы бы отстали от всемирного развития на пути к цивилизации. С такой великой целью партия «Нұр Отан» оправдала доверие народа и стала единственной политической силой, обеспечивающей стабильность развития», - отметил Глава государства.