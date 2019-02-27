Среда, 27 Февраля 2019 11:04

АрмИнфо. Конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей, сказал Президент Казахстана, председатель партии «Нұр Отан» Нурсултан Назарбаев на очередном XVIII Съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новое время диктует новые вызовы, мир вокруг нас все глубже погружается в зону перманентных турбулентностей. Но это не повод для отчаяний и страха для будущего. Главное - выбрать правильный вектор развития, мобилизовать все общество на достижение, поставленных нами целей», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«В своем движении вперед мы должны учитывать ключевые тренды современного мира, в котором мы живем. В глобальном мире в стороне оставаться нельзя. Сегодня конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей», - добавил он. Любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности, если не ведут к росту благосостояния каждого человека, подчеркнул Глава государства.