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АрмИнфо. Конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей, сказал Президент Казахстана, председатель партии «Нұр Отан» Нурсултан Назарбаев на очередном XVIII Съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Новое время диктует новые вызовы, мир вокруг нас все глубже погружается в зону перманентных турбулентностей. Но это не повод для отчаяний и страха для будущего. Главное - выбрать правильный вектор развития, мобилизовать все общество на достижение, поставленных нами целей», - сказал Нурсултан Назарбаев.
«В своем движении вперед мы должны учитывать ключевые тренды современного мира, в котором мы живем. В глобальном мире в стороне оставаться нельзя. Сегодня конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей», - добавил он. Любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности, если не ведут к росту благосостояния каждого человека, подчеркнул Глава государства.
|Азербайджанский суд по надуманным статьям приговорил армянского пленного к 20 годам тюрьмы
|Спикер парламента Армении в Москве с сожалением констатировал участие некоторых российских коллег в антиармянских акциях, прошедших в Баку
|Очевидец: Азербайджанцы готовились к резне армян в Сумгаите еще в 1987 году
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России напомнил о резне армян в Сумгаите
|Мирзоян: Армения считает Россию своим стратегическим партнером - это приоритет внешней политики правительства Пашиняна
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России коснулся карабахского вопроса
|Армянская Ассамблея Америки призвала конгрессменов США выступить с заявлением, осуждающим погромы в Сумгаите
|Никол Пашинян прибыл в Тегеран
|Аналитик: Напряжение в отношениях США-Россия влияет на Карабах
|Пашинян: Армения высоко ценит теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине
|Пашинян о санкциях в отношении Ирана: Конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем
|Пашинян: Цель моего визита в Тегеран - продвижение армяно-иранской повестки взаимодействия
|Весенние каникулы для первоклассников Армении начнутся с 18 марта
|Никол Пашинян: Армяне защищают свое право на самоопределение
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го февраля
|Вице-премьер и временный поверенный в делах посольства США в Армении обсудили вопросы армяно-американских отношений
|Армения занимает вторую позицию в "Индексе Восточного партнерства" по сближению с Евросоюзом
|Личный состав центрального аппарата Минобороны Армении был поднят по тревоге
|Столичная мэрия выступила с разъяснениями по поводу сообщения о выдворении СМИ из здания по адресу Бюзанда 1/3
|В Ереване проходит митинг "ни пяди земли врагу"
|Армения и Греция подписали план оборонного сотрудничества на 2019 год
|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
|По подозрению в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах задержан бывший градоначальник Раздана Арам Даниелян
|Мэрия Еревана предложила ряду армянских СМИ освободить в 5-и дневный срок помещения, находящиеся на ее балансе
|Члены делегации Национального Собрания в Москве встретились c представителями армянской общины
|Ограблен дом сына Манвела Григоряна
|Члены фракции "Просвещенная Армения" и члены делегации ЕС в Армении обсудили важность скорейшей ратификации CEPA
|Между партиями "Процветающая Армения" и партией "Единая Россия" подписан меморандум о сотрудничестве
|Председатель уголовно-процессуального суда опроверг заявления защиты Роберта Кочаряна о том, что в отношении судей оказывается давление
|Степанакерт посоветовал послу Беларуси в Азербайджане побеседовать с Аязом Муталибовым по событиям в Ходжалы
|Президент Армен Саркисян и посол Португалии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Полиция Арцаха: В 2006 году Самвел Бабаян по собственному заявлению был выписан с места своей регистрации в Степанакерте
|В Ереване пройдет международная специализированная выставка "Кавказ: Строительство и ремонт EXPO 2019"
|Баку утверждает: Участие представителей Арцаха в заседании "Лазаревского клуба" противоречит целям мирного урегулирования карабахского конфликта
|Новоназначенный посол Португалии прибыл в Армению
|Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян намерен создать свою партию
|ACBA-Credit Agricole Bank 1 марта проведет публичное размещение облигаций
|Премьер-министр Армении с двухдневным официальным визитом посетит Иран
|Петр Свитальски: Специальный фонд ЕС нарастил объемы поддержки Армении, и это политический сигнал
|"Трансперенси интернешнл" сомневается в высокой степени эффективности финансируемых из госбюджета программ
|Свитальски: Если, к примеру, на Балканах, переходное правосудие сработало, не факт, что сработает и в Армении
|В этом году Винные дни в Ереване пройдут с 3 по 4 мая
|Тоноян: Армения не собирается оставаться на оборонительных позициях
|Тоноян обещает революционные изменения в сфере организации питания в армии
|Музей связи Beeline вновь открыл двери для посетителей
|Свитальски: Мы стали свидетелями беспрецедентно низкого числа нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения
|Глава Евроделегации: ЕС положительно настроен в вопросе начала диалога о либерализации визового режима
|Европейский дипломат: Для эффективной реализации борьбы с коррупцией одной только политической воли недостаточно
|Петр Свитальски: В конце марта, возможно, будет готова дорожная карта действий, вытекающих из СEPA
|Тоноян: ВС были вовлечены в первомартовские события 2008 года в рамках своих обязательств
|Официальный Баку интенсивно "пробивает" встречу Алиев-Пашинян
|Тоноян: Отправка армянской гуманитарной миссии в Сирию или в любое другое зарубежное государство - правомерно
|Свитальски: Парламентские выборы в Армении прошли на высоком уровне
|В Армении снизилось количество ходатайств о применении судами ареста в качестве меры пресечения
|СМИ: Задержаны 4 сотрудника Государственной контрольной службы Армении
|Взгляд из Москвы: Главам МИД Армении и Азербайджану есть о чем поговорить. Договариваться пока не о чем
|Зампред комиссии НС РА по внешним отношениям: Отсутствие Бако Саакяна за столом переговоров лишает смысла весь процесс
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го февраля
|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана
|Главы МИД Армении и Арцаха обменялись мнениями по процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
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