Среда, 27 Февраля 2019 10:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 на ул. Амиряна, собственные

дома 6-45 на ул. Бюзанда, собственные дома 18-45 на ул. Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 16, 18, 20, 22 на ул. Андраника, жилые дома 9, 11, 13, 15, 17 на ул. Оганова, улицы Зограпа, улицы Лукашина 1, 2

и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 28/1, 28/2, 28/3 на ул. Гарегина Нжде, собственные дома на улице Неркин Чарбаха 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 58 на ул. Мамиконянца;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Мргануш;

11:00-15:00 частично улицы Товмасяна, Шаумяна, Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Азатек;

11:30-13:30 улица 26 Комиссаров, частично квартал "Нораван", собственные дома 4, 9 на ул. Сюник, собственный дом 6 на ул.

Амбардзумяна, собственный дом 2Б на ул. Айгедзора, собственный дом 67 на ул. Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Ариндж, частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично 8-ой микрорайон Абовяна; частично село Камарис;

12:00-15:00 квартал "Кочор", улицы Ереванян, Шаумяна, Спандаряна,

Р.Микаеляна, Раффи, Мясникяна, Аветисяна, Нар-Доса, квартал ''5-рд Банаван", Телестанция, компания ''Ардшинбанк", филиал "Гегама" ЗАО "ЭСА", здания школ N 1, 2, 4, здания детских садов N6, 7, здания Службы Национальной Безопасности РА и Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, газозаправочная станция "Автогаз" в Раздане, ООО "Нарек", "Карен Мартиросян", "Ерасеп", "Армен Аракелян", "Газшин", бензозаправочная станция Маркосян", станция сотового оператора 'Виваселл МТС", воинская часть Раздана, дорожно- строительное управление в городе Раздан;

в Сюникской области:

11:00-13:00 частично улицы сраеляна 1, 2, 3, 4, улица Григора Лусаворича, жилой дом 2 на ул. Дуряна, жилые дома 9, 11, 13, 15 на

ул. Сисакан в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.