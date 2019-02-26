Вторник, 26 Февраля 2019 21:08

АрмИнфо. Сегодня, рано утром, в административном комплексе Минобороны Армении была объявлена учебная тревога во время которой личный состав центрального аппарата был приведет в высокий уровень боевой готовности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, получив соответствующий сигнал, военнослужащие и специальные гражданские служащие соответствующих управлений оборонного ведомства прибыли на место службы.

Цель учебной тревоги - проверить уровень подготовки военнослужащих и гражданских спецслужащих, их физическую подготовку, профессиональные знания, а также степень применения ими имеющихся навыков в случаи необходимости.

Начальник Генштаба Армении Артак Давтян подчеркнул важность перманентного проведения такого рода занятий, и призвал не ослаблять бдительность, оперативно и своевременно выполняя служебные задания.