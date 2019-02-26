Вторник, 26 Февраля 2019 21:03

АрмИнфо. Столичная мэрия выступила с разъяснениями по поводу информации о том, что решением мэра Еревана СМИ, расположенные в здании по адресу Бюзанда 1/3, должны в течение 5 дней покинуть занимаемые территории.

Так, пресс-секретарь столичной мэрии Акоп Карапетян на своей странице в Фейсбук опубликовал текст заявления, в котором в частности подчеркивается, что у мэрии нет каких-либо намерений выгонять какой-либо субъект, и уж тем более СМИ с занимаемых территорий. В мэрии подчеркивают, что вопрос заключается в том, что с целью более эффективного использования собственного общинного имущества, на днях десяткам физических и юридических лиц, занимающих территорий на безвозмездной или же съемных основаниях, были направлены уведомления.

"Так, по адресу Бюзанда 1/3 было направлено 27 уведомлений физическим и юридическим лицам, в их числе и организациям, преследующим выгоду: банкам, типографиям, объектам питания, общественным организациям, политическим партиям, правительственным учреждениям, СМИ и др. У властей города существует задача уточнения условий эксплуатации этих территорий с той точки зрения, что во многих случаях, непонятно по каким критериям данная организация использует эту территорию безвозмездно или же на основаниях съема.

Поскольку, к примеру, та же газета "Грапарак" или "А1+" используют свои территории на безвозмездных основаниях, а к примеру редакция "Hetq" снимает территорию. По результатам процесса будут определены оптимальные формы и условия использования", - заверяет столичная мэрия.

Мэрия также информирует, что направление уведомлений лишь начало этого процесса, конечная цель которой - создать равные условия для использования территорий. В столичной мэрии заверяют, что уведомление механически не приводит к прекращению права на пользование, то есть, указываемая в нижеприведенном документе строчка "освобождение территорий в пятидневный срок, через месяц после получения уведомления (21 февраля)" автоматически не предполагает, что организации должны освободить помещение, и по каждому случаю будет принято отдельное решение.

"Излишне говорить, что этот процесс не имеет ничего общего с ухудшением условий работы СМИ, и уж тем более - политическими репрессиями в отношении медиа в ответ на критику. Наилучшим доказательством этому является то обстоятельство, что как мы уже сообщили, уведомление было отправлено 27 организациям и частным лицам, в том числе и правительственным учреждениям", - говорится в заявлении мэрии, при этом подчеркивается, что все действия исходят из фундаментального принципа - действовать в интересах общества, а одним из компонентов этой практики является открытая и прозрачная работа со средствами массовой информации.