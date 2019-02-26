Вторник, 26 Февраля 2019 19:22

АрмИнфо. В Ереване на площади Свободы проходит митинг, приуроченный к 31-ой годовщине резни армянского населения Азербайджана.

Митинг проходит под девизом "ни пяди земли врагу". Инициаторы заявляют, что акция не имеет политического контекста и направлена на то, чтобы послать миру сообщение о том, что армянский народ не допустит сдачи земель Арцаха. Перед началом митинга участники акции посетили мемориальный памятник жертвам Сумгаитских погромов в Цицернакаберде и военный Пантеон "Ераблур", возложили цветы и отдали дань уважения памяти погибших.

На повестке митинга всего один вопрос: сказать нет тезису "территории взамен на мир".

Открывая митинг, один из его инициаторов Рубен Геворкян указал на неприемлемость преднамеренного разделения армянского общества на "черных" и "белых", что в свою очередь, по его убеждению, ведет к расколу страны. По его словам, лишь единством можно добиться успеха.

Рубен Геворкян заявил о неприемлемости принижения достоинства тех, кто ценой собственной крови освободил армянские территории. При этом он выразил убеждение, что многие, находясь еще в эйфории, от произошедших весной прошлого в стране изменений отказались от идеологии национального единства. "Мы обеспокоенны будущим Арцаха. Лишь международное признание Арцаха может обеспечить безопасность населения НКР", - сказал он.

В ходе митинга ораторы заявили о том, что Армении нечего уступать азербайджанцам, и каждая пядь освобожденных территорий пропитана кровью сыновей нации, и не может быть предметом торга. Они напомнили, что вопрос Арцаха армянские азатамартики решили раз и навсегда ценой собственной крови. Выступающие также напомнили, что Азербайджан свое истинное лицо продемонстрировал в апреле 2016 года своими варварскими деяниями.

Собравшиеся также минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни во имя свободы Армении и Арцаха.