Вторник, 26 Февраля 2019 19:16

АрмИнфо. Начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян принял греческую делегацию во главе с директором директората международных отношений Главного штаба Национальной обороны Греции во главе с контр-адмиралом Михаилом Наумом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в ходе встречи были подведены итоги деятельности в рамках двустороннего сотрудничества за 2018 год. "Основные направления сотрудничества: боевая подготовка личного состава, военное образование, военная медицина, авиация, управление человеческими ресурсами, а также обмен опытом по другим направлениям, военно-техническое сотрудничество, обмен информацией и проведение военно-политических консультаций. Было реализовано 83% мероприятий, запланированных на прошлый год. В ходе встречи был согласован и подписан план оборонного сотрудничества на 2019 год, который предполагает проведение 20 мероприятий в Армении и Греции. Была достигнута договоренность о развитии сотрудничества в многостороннем формате. На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении МО РА.