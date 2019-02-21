Вторник, 26 Февраля 2019 18:47

АрмИнфо. За последние десятилетия в мире наблюдается тенденция резкого роста нестабильности политических, экономических и общественных взаимоотношений на межгосударственном, внутригосударственном и общественном уровнях, которая способствует увличению рисков дальнейшего безопасного развития, и даже существования человеческого сообщества.

Очевидно, что обеспокоенность таким положением дел и анализ современной мировой политики и послужили поводом для выдвижения Президентом Армении, д.ф-м.н., профессором Арменом Саркисяном концепта “квантовой политики”, который призван обновить традиционные представления, поскольку, “Многие явления в нашей жизни имеют квантовое поведение” (FinancialTimes, Президент-физик Армении Армен Саркисян тестирует собственную теорию о «квантовой политике», сентябрь 2017г.).

На первый взгляд абсолютно необычная и, даже, революционная концепция может оказаться достаточно правдоподобной при более глубоком анализе и сравнении явлений имеющих место в двух совершенно непересекающихся “мирах” – квантовом и общественном.

Проведем несколько параллелей между современным общественным поведением и вероятностно-непредсказуемым поведением, характерным для частиц на квантовом уровне. В первую очередь, необходимо задать вопрос: какие изменения за последние несколько десятилетий привели к тому, что современное общество определяется как нестабильное и непрогнозируемое, в отличие от намного более предсказуемого и детерминированного прошлого.

Последние полтора столетия характеризуются ускоряющимися темпами развития во всех сферах экономической и политической деятельности, общественного сознания, в основе которого лежит неимоверно ускорившийся научно-техническийпрогресс. По сравнению с многотысячелетним периодом плавного исторического развития, человеческое общество практически мгновенно перешло на качественно новый уровень общественного сознания и поведения за полтора-два века. Благодаря этому скачку возникли новые, во многом непредсказуемые процессы в политических, экономических, общественных взаимоотношениях, аналоги которых можно найти в квантовой теории. И в этом смысле основой квантовой политики должно служить выявление аналогий квантовости в современном общественном поведении.

Аналогия 1: Все во вселенной движется от порядка к хаосу.

Бесконечное множество окружающих нас элементарных частиц (атомов, молекул, квантов) характеризуется непредсказуемостью поведения, так что на молекулярном и квантовом уровне невозможно в точности определить поведение каждой частицы (координаты, вектор направления движения и др.). Однако, благодаря тому же непредсказуемо-вероятностному характеру поведения удается достаточно точно рассчитать макросостояние (температура, объем и т.п.) замкнутой системы, содержащеей огромное количество этих же частиц. Для этого в статистической физике используется понятие энтропии - степени неопределенности (степени неинформированности). Численные значения макросостояния расчитываются в так называемой “точке” максимальной энтропии системы, т.е. тогда, когда поведение каждой частицы наиболее неопределено, другими словами – наиболее хаотично. Это состояние максимальной энтропии также называется состоянием равновесия. Причем доказано (второй закон термодинамики), что, как во вселенной, так и на квантовом уровне любая система всегда стремится к состоянию максимизации энтропии, т.е. к состоянию равновесия. Другими словами доказано, что энтропия замкнутой системы не может убывать (к примеру, холодное тело не может передать тепло горячему), а это простыми словами означает, что любая система во вселенной стремится к хаосу.

Все вышеописанное можно спроецировать на историю развития человеческого сообщества. Длящиеся несколько тысячелетий первобытнообщинная, рабовладельческая и феодальная формации отличались строгой иерархичностью, жестокостью и авторитарностью правления, где интересы общества определялись интересами правящей элиты. Дальнейшее развитие человеческого сообщества за последние столетия характеризуется эрой буржуазно-капиталистической формации со все возрастающей степенью демократизации государств и обществ (стран, национальных образований), где, наряду с общественными интересами, все более важное значение преобретает учет интересов (прав) большого разнообразия отдельных групп (религиозных, национальных общин, сексуальных меньшинств и др.), а также огромного числа отдельных личностей (права человека). Причиной тому - неимоверно ускорившееся научно-техническое развитие, которое предоставило человечеству возможность быть максимально информированным (развитие транспортных коммуникаций, радио, телевидения, интернета, социальных сетей).

Большое разнообразие интересов, настроений ипредпочтений, даже находящихся на большом удалении друг от друга отдельных личностей и/или их групп, делают все более непредсказуемым их поведение, в отдельных случаях даже противоречащее принятым в обществе традиционным понятиям морали, нравственности и общечеловеческих ценностей. Причем,в течение времени - с изменением условий жизни и/или возрастанием степени информированности,интересы, настроения и предпочтения отдельных личностей и груп также могут быть подвержены изменениям. При этом все более возрастающая непредсказуемость поведения каждой отдельной личности и/или группыв значительной степени увеличивает рискивозникновения конфликтных ситуаций из-за столкновения возрастающего многообразия интересов и предпочтений. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию рисков формулировки и принятия общих правил управления. В этом смысле по аналогии с квантовой физикой можно сказать, что развитие человечества также движется от порядка к хаосу.

Аналогия 2: Двойственная природа поведения

Определенное подобие описываемого в квантовой теории свойств квантово-волнового дуализмаповедения элементарных частицможно наблюдать прииндивидуальноми/или массовом поведении людей.

Поразительное явление квантово-волнового дуализма частиц заключается в том, что, к примеру, фотоны ведут себя как частицы в случае наблюдения за ними и проявляют себя как волны в случае отсутстия какого-либо наблюдения, т.е. сам факт наблюдения разрушает волновую функцию частицы. Определенность состояния частицы появляется только в момент измерения, а до этого ее состояниенеопределено (вероятностно) и до момента измерения частица находится как-будто везде и сразу. Доступное описание простейшего примера двойственного поведения частиц (фотонов) можно найти в статье “Передача информации быстрее скорости света. Построение систем дальней связи” на https://habr.com/post/410265/ .

Лауреат Нобелевской премии по физике (1922),член Датского королевского общества (1917) Нильс Бор, внесший огромный вклад в квантовую теорию частиц, утверждал, что ни одно явление во вселенной без участия разумного наблюдателя не обретает статус реальности (антропный принцип участия). Вселенная без наблюдателя имеет лишь вероятностную форму, а конкретная реальность появляется лишь с приходом наблюдателя.

Приведем пример в отношении общественного поведения. В средствах массмедиапериодически используются такие выражения как “волна протестов”, “волна демонстрантов”, “волна болельщиков”, “людская волна” и т.п.

Предположим, что ведется наблюдение за конкретной персоной - человеком, который участвует или должен участвовать в демонстрации, или, например, собирается посетить футбольный матч.Имея информацию о его билете и проследив за ним, мы точно определим каким путем он дошел до стадиона, через какую проходную (ворота) он прошел на стадион, через какую секцию прошел на соответствующую его билету трибуну и т.п.

Однако, если нам известно единственно то, что данный человек собирается посетить футбольный матч, и мы не наблюдаем за ним, то о его поведении (пути следования) мы можем говорить только как о массовом (иначе вероятностном или волновом), т.е.как о поведении в общей массе пришедших на матч болельщиков (“волны болельщиков”) - с определенной вероятностью того, что он прошел до стадиона по такому-то пути, зашел на стадион именно через такую-то проходную, оказался на такой-то трибуне и т.п.

В случае прохождения массовых демонстраций, протестов или мероприятий, если мы специально не наблюдаем за определенной персоной, таким же образом, только с некоторой степенью приближения можем говорить о двойственности природы поведения персоныкак и в случае с частицами.

Аналогия 3: Свойство квантовой запутанности (Взаимосвязанности)

Квантовая запутанность - удивительное свойство квантов света (в дальнейшем экспериментально это свойство было доказано и для других частиц), заключающееся в том, что две (или более) частицы образовавщиеся в результате одного события,взаимосвязаны между собой вне зависимости от расстояния друг от друга. Другими словами,если даже эти частицы, состояния которых неизвестны, разнесены на очень большое расстояние, то при измерении (наблюдении) состояния одной из частиц можно точно определить состояние другой частицы.Можно представить, что частицы на огромном расстоянии общаются друг с другом. Это явление иначе именуют Копенгагенской интерпретацией.

Прежде всего обратимся к вышеупомянутой статье, где отмечено, что “А. Саркисян объяснил то, что, подобно распространению эпидемии, когда вспышка отмечается в Гонконге, а потом в Аргентине, демонстрирует квантовое поведение данного явления. То же самое наблюдается в случае с террористическими атаками, поскольку первый террористический акт в одной точке дает непредсказуемые вспышки и последствия по всему миру.”

Действительно, для проведения параллели с поведением людей мы можем,с определенной степенью приближения, привести примеры других “событий”, таких как биржеваяторговля ценными бумагами или изменение курсов валют относительно друг друга, к примеру, долара и евро. Вполне естественно к примеру то, что при укреплении долара по отношении к евро некоторая часть людей,проживающих в зоне евро и хранящих свои накопления в евро бросятся покупать долары, чтобы в дальнейшем не проиграть еще больше, а наоборот, те кто проживает в доларовой зоне, но связаны бизнесом с европейской зоной, попытается приобрести за долары побольше евро, чтобы заработать. Другой пример связан с поведением людей в социальных сетях. К примеру, если сторонники одного из кандидатов разместят “компроментирующий” пост на другого кандидата, то практически моментально в сети появятся ответные “компроматы” со стороны сторонников другого. Имеется также и практическая же ценность такой “запутанности” - этим способом могут в определенной степени оцениваться настроения и порядок поддержки того или инного кандидата на выборах.

Что из этого следует

Не претендуя на абсолютную достоверность всех приведенных параллелей общественного поведения с квантовым поведением частиц, следует отметить, что потребуется еще определенное время для формализации понимания квантовости явлений общественного поведения и выработки моделей правильной политики управления сообществом, во избежание дальнейшего углубления хаоса в политических, экономических, общественных взаимоотношениях.

Основную роль в процессе разработки таких моделей будет играть вопрос повышения информированности о поведении как общества в целом, так и каждого индивидума. Очевидно, что всем придется поступиться определенной частью конфиденциальной персональной информации, хотя в “добровольном” порядке мы это уже делаем посредством активного участия в социальных сетях.

Причем в вопросе разработки моделей управления как человеческим сообществом в целом, так и обществами отдельных государств и союзовглавным является способность анализировать этот бесконечный поток информации, что, к сожалению, невозможно для Армении из-за слишком ограниченного объема доступных данных. Однако, что касается разработки современной концепции Квантовой политики, возможно - Армения окажется первой.

Гайк Ханджян, к.т.н.

21.02.2019