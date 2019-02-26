Вторник, 26 Февраля 2019 18:29

АрмИнфо. Ряд армянских СМИ, редакции которых находятся в здании по адресу Бюзанда 1/3, находящемся на балансе мэрии Еревана, сегодня получили уведомление от столичной администрации, в котором им предлагается в пятидневный срок покинуть занимаемые территории.

Как сообщила редактор газеты <Грапарак> Армине Оганян, в уведомлении мэрии, конкретно не указываются причины подобного решения столичной администрации. Тем не менее, она пояснила, что редакции СМИ имеют договор о безвозмездной аренде занимаемых территорий до 2020 года. Оганян также заверила, что редакции выполняют все договорные обязательства. Получить какие-либо комментарии от мэрии Еревана АрмИнфо не удалось. Пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян заверил, что в ближайшее время они выступят с соответствующим заявлением.

Отметим, что в здании по адресу Бюзанда 13 находятся редакции газеты <Грапарак>, телеканала А1+, информагентство АРКА, агентства расследовательской журналистики <Хетк>, портал <Айели.ам>. Напомним, что ранее аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом.