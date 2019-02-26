Вторник, 26 Февраля 2019 18:20

АрмИнфо. Делегация во главе с Председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном, находящаяся в Москве по приглашению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, 26 февраля в сопровождении временно исполняющего обязанности сопредседателя Межпарламентской комиссии Игоря Чернышенко посетила мемориал Неизвестного солдата и почтила память павших в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян в рамках рабочего визита посетил также кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, ознакомился с армянским образовательным очагом и встретился с представителями армянской общины.

В ходе встречи Мирзоян представил повестку московского визита, позицию властей по ряду вопросов. Председатель Национального Собрания подчеркнул роль армянской общины России в русле укрепления дружбы между армянским и русским народами. Члены делегации Национального Собрания и представители армянской общины обсудили ряд важных вопросов, касающихся общественной, образовательной, культурной жизни Армении и Диаспоры.