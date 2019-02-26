Вторник, 26 Февраля 2019 18:16

АрмИнфо. Ограблен дом сына генерала Манвела Григоряна, экс-мэра Эчмиадзина Карена Григоряна. По факту возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению жительницы Эчмиадзина Рипсиме Акопян, которая является супругой Григоряна, решетка на окне первого этажа дома сломана, похищены дорогостоящие вещи, картины и другое имущество, украдена одежда, а также пистолет <Винчестер> и документы.

Ранее Полиция сообщала об ограблениях в других домах, принадлежащих семье Григорян.

Отметим, что Манвел Григорян арестован по обвинению в ряде тяжких преступлений (хищение в особо крупных размерах, присвоение чужого имущества, хранение оружия и боеприпасов). В настоящее время по причине резкого ухудшения самочувствия он находится в больнице.