Вторник, 26 Февраля 2019 17:51

АрмИнфо. Депутаты парламентской фракции "Просвещенная Армения" 26 февраля встретились с членами делегации Евросоюза (ЕС) в Армении.

Как сообщает пресс-служба парламента, секретарь фракции Геворк Горгисян, обратился к проводимой политике, векторам деятельности и предстоящим программам партии. Представитель делегации ЕС в Армении Кармен Грлица отметила, что цель встречи - ознакомиться с проводимыми в РА реформами, получить ответы на некоторые вопросы по повесточным политическим приоритетам.

Стороны обсудили создавшуюся после смены власти ситуацию, видение экономической революции, вызовы развитию демократии, вовлеченность гражданского общества в процесс реформ, развитие областей, антикоррупционную стратегию, сотрудничество РА - ЕС.

Парламентарии заверили, что партнерство с ЕС имеет важное значение для Армении. В вопросе развития отношений РА - ЕС и эффективного проведения реформ подчеркнута важность скорейшей ратификации

странами-членами Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA).

Депутаты ответили на вопросы, касающиеся переходного правосудия, свободы СМИ, роли оппозиции, новой программы правительства, защиты прав человека, законодательной работы.