Вторник, 26 Февраля 2019 17:46

АрмИнфо. Между партиями "Процветающая Армения" и правящей в России партии "Единая Россия" 26 февраля подписан меморандум о сотрудничестве.

Со стороны Армении документ подписал вице-председатель партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян, со стороны "Единой России" - заместитель секретаря Генерального совета партии Андрей Климов.

По данному меморандуму стороны договорились сформировать формат активного сотрудничества по разным направлениям партийной деятельности. Меморандум активизирует сотрудничество двух партий как в парламентах двух стран, так и в рамках евразийской интеграции.

В ходе встречи Микаел Мелкумян также предложил формат многостороннего межпартийного сотрудничества между партиями, представленными в парламентах стран- членов ЕАЭС.