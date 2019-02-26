Вторник, 26 Февраля 2019 17:21

АрмИнфо. Председатель уголовно-процессуального суда Вазген Рштуни опроверг заявления защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна о том, что в отношении судей оказывается давление.

По его утверждению, на него лично не оказывается никакого давления. <Если бы давление оказывали на других судей, я бы об этом знал>,- заверил Рштуни в беседе с журналистами. Отметим, что после обнародования известной записи прослушки глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы, в ходе которой глава СНБ признается, что судья по делу Роберта Кочаряна звонил ему и просил советов, прозвучали опасения о том, что по последним громким делам на судей оказывается давление.